“Cuando la medicina puede hacer cada vez más, la pregunta es ¿siempre debemos hacerlo?”

Hay preguntas que la medicina puede responder con una tomografía, un análisis genético o un algoritmo. Y hay otras para las cuales no alcanza ningún laboratorio: ¿hasta cuándo prolongar un tratamiento? ¿Quién decide cuándo el paciente ya no puede hacerlo? ¿Todo lo que técnicamente puede hacerse debería hacerse? ¿Cómo distribuir terapias innovadoras cuando son escasas o cuestan fortunas? Sobre ese terreno discurre un atractivo y completo libro escrito por el pediatra Alejandro Yacobitti, publicado por la Editorial Eudeba.

La IA ayudó a extirpar un tumor cerebral por primera vez durante una cirugía en tiempo real

Bioética, ¿dónde estás? Es el título que juega con una provocación. La bioética suele ser convocada en las situaciones extremas, cuando la capacidad técnica de la medicina ya no alcanza para resolver qué decisión es la correcta. Yacobitti propone invertir esa lógica: incorporarla como una herramienta habitual para analizar una práctica sanitaria que avanza a una velocidad inédita y plantea dilemas que exceden el consultorio.

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Yacobitti conoce estos dilemas de primera mano y desde distintos lugares del sistema. Es médico egresado de la UBA y magíster en Sistemas de Gestión y Servicios de Salud por la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en atención primaria, hospitales y gestión sanitaria municipal, provincial y nacional. Actualmente, es médico auditor en la UBA e integra el Comité de Bioética Asistencial del Hospital El Cruce.

Vida cotidiana

El libro recorre problemas que atraviesan toda la vida, desde la atención médica cotidiana hasta las decisiones personales sobre cómo morir. Lo hace mediante casos clínicos y debates actuales, pero también cruzando la medicina con la tecnología, la política y las desigualdades sociales. Entre sus ejes aparecen el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico y el derecho a elegir frente al final de la vida.

El interrogante del título también se proyecta hacia problemas mucho más recientes. ¿Dónde está la bioética cuando se evalúan los beneficios y riesgos de la manipulación genética? ¿Qué ocurre cuando una tecnología médica avanzada existe, pero solo algunos pueden acceder a ella? ¿Qué responsabilidad les corresponde a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas? Son algunas de las preguntas que atraviesan el texto.

La IA nos llena de preguntas

Otro protagonista que vuelve a esas discusiones urgentes es la inteligencia artificial. Sistemas capaces de analizar imágenes, estimar riesgos, sugerir diagnósticos o asistir decisiones clínicas prometen mejorar la medicina, pero también obligan a discutir quién responde ante un error, cómo se protegen los datos personales, qué sesgos arrastran los algoritmos y hasta dónde resulta razonable delegar una decisión sanitaria en una máquina. El libro incorpora explícitamente a la IA entre los nuevos escenarios que obligan a repensar la bioética.

En ese sentido, uno de los puntos fuertes de la propuesta es que intenta a la disciplina del reducido círculo de especialistas. La presenta como una herramienta colectiva para profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos. Porque cuestiones como aceptar o rechazar un tratamiento, comprender adecuadamente sus riesgos o decidir cómo transitar los últimos momentos de la vida dejaron hace tiempo de ser discusiones exclusivamente médicas.

También hay una mirada particular de la Argentina. Y allí la cuestión ética se cruza inevitablemente con la inequidad: no basta con preguntarse si existe una nueva terapia, sino también quién puede recibirla, quién queda afuera y bajo qué criterios se distribuyen recursos sanitarios siempre limitados. La justicia en el acceso a la salud aparece así como otro de los problemas bioéticos que atraviesan la obra.

Cinco dilemas bioéticos

- ¿Puede decidir una máquina? La inteligencia artificial ya participa del diagnóstico, la investigación y la atención médica. Pero su avance abre preguntas sobre sesgos, privacidad, responsabilidad ante errores y autonomía del paciente. La propia OMS advierte que la tecnología avanza más rápido que los marcos regulatorios y reclama mantener la ética y los derechos humanos en el centro de su utilización.

- Cambiar nuestros genes. Herramientas como CRISPR permiten modificar el ADN y plantean posibilidades para prevenir o tratar enfermedades. Pero intervenir células germinales podría introducir cambios heredables por futuras generaciones. La OMS considera que esto exige mecanismos robustos de supervisión y gobernanza internacional.

- La medicina que existe, pero no llega a todos. Terapias génicas, medicamentos innovadores y tratamientos personalizados pueden cambiar el pronóstico de enfermedades antes incurables. El dilema aparece cuando su costo o disponibilidad restringen el acceso: ¿cómo decidir quién los recibe y con qué criterios? La equidad se convierte así en una cuestión bioética central.

-¿Hasta dónde prolongar la vida? La tecnología permite sostener funciones vitales durante períodos impensados décadas atrás. Pero poder hacerlo no significa necesariamente que siempre sea lo mejor para el paciente. Consentimiento, autonomía, adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos forman parte de esas decisiones. La OMS recuerda que los cuidados paliativos buscan prevenir y aliviar el sufrimiento frente a enfermedades potencialmente mortales.

- Nuestros datos hablan. Historias clínicas digitales, estudios genómicos y sistemas de IA necesitan enormes cantidades de información sanitaria. Eso puede mejorar diagnósticos y tratamientos, pero abre otra frontera: quién guarda esos datos, para qué puede utilizarlos y cómo garantizar privacidad y consentimiento.