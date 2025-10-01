Casas elegantes, espacios verdes, gastronomía y vida nocturna son algunas de las características del barrio Villa Devoto, que fue elegido por la revista Time Out como uno de los barrios más cool del mundo. Sin embargo, despierta interés y algunas personas desean saber: ¿cuánto sale comprar una propiedad?

En el puesto N°37 se ubicó el barrio de Villa Devoto, un sitio que se destaca por sus calles tranquilas y arboladas, casas elegantes y un ambiente encantador. Según la revista, la mejor época para visitar el barrio es en octubre y noviembre (primavera), cuando las temperaturas suaves, los días más largos y los árboles en flor transforman el área en el escape más verde de la ciudad.

Cuánto sale vivir en Villa Devoto

De acuerdo al último reporte inmobiliario de Remax, Villa Devoto, un barrio tradicional de Buenos Aires, tuvo modificaciones importantes en los precios de los inmuebles en las últimas décadas.

Desde el 2000 hasta el 2020, el valor del metro cuadrado tuvo un incremento anual promedio del 5%. Luego de la pandemia, se generó una estabilización del mercado, con cifras que oscilaron entre U$S 1.500 y U$S 2.500, impulsadas por la demanda creciente de propiedades con mayor espacio al aire libre.

El informe aseguró que en 2025, influyeron diversos factores en los precios de los inmuebles:

Revalorización de inmuebles en áreas con mejoras urbanas.

Desarrollo de nuevas infraestructuras, como centros comerciales y estaciones de transporte público.

Tendencias hacia viviendas sostenibles y tecnológicas.

Por lo tanto, se calcula que el precio del metro cuadrado está entre U$S 2.000 y U$S 3.000. A diferencia de Palermo y Belgrano, Villa Devoto puede pasar los U$S 3.500 por metro cuadrado. El barrio cuenta con calidad de vida y accesibilidad económica, lo que lo convierte en una opción atractiva para familias e inversores.

Uno de los perfiles compradores en Villa Devoto son familias en busca de tranquilidad y jóvenes profesionales atraídos por el entorno amigable. En cuanto a los alquileres, hay un aumento proyectado del 10% en 2025, debido a la calidad de los servicios y la conectividad.

Por último, el informe de Remax reveló que, actualmente, las propiedades más buscadas en Villa Devoto incluyen:

Departamentos con balcón y vistas despejadas.

Casas con jardín, ideales para familias.

Unidades modernas con facilidades eco-amigables.

Qué hacer en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires

Actualmente, el barrio enamora por su tranquilidad, belleza, casas bajas y veredas arboladas. También destaca su gastronomía, con bodegones, pizzerías tradicionales y modernas.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel, el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).

