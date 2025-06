El periodista Daniel Malnatti quedó en el centro de la polémica tras la emisión de un informe de Canal 13, donde se lo vio caracterizado como una mujer trans. Con la intención de “vivir en carne propia” la experiencia de esa comunidad, su intervención generó una fuerte polémica en redes sociales y despertó críticas por el enfoque elegido para abordar la temática.

El material fue grabado en el Hotel Gondolín, un refugio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, que alberga mujeres trans en situación de vulnerabilidad. El hogar funciona como una cooperativa autogestionada y hospeda a 20 chicas provenientes de diferentes provincias.

En el marco de un informe sobre el espacio, el periodista de Telenoche compartió una merienda con las mujeres que viven en el lugar. Pero la controversia se desató, luego de que el cronista aprovechara la oportunidad para vestirse y maquillarse como una mujer trans.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Bueno, ahora soy Renata”, dice Malnatti en el video difundido en redes sociales, en el que aparece usando una peluca y un vestido negro. Más adelante se lo puede ver tomando mate y conversando con las habitantes del hotel, también conocido como “El Gondo”.

"Pettovello's masterclass": el Gobierno asegura que la pobreza bajó al 31,7 % y Milei lo festejó

El segmento, que buscaba visibilizar las dificultades que atraviesa la comunidad trans, cuyo promedio de vida en Argentina ronda los 35 años, fue duramente criticado por otras referentes del colectivo, quienes consideraron que se trata de una práctica superficial y estigmatizante: “ponerse en la piel del otro” a través del disfraz, en lugar de dar voz y protagonismo a las propias personas trans.

Las críticas al informe de Daniel Malnatti sobre la comunidad trans

“Al periodista de @telenoche Daniel Malnatti lo disfrazaron para ‘que sienta’ lo que vive una persona trans. Contratar una periodista trans nunca, ¿no?”, escribió la activista Bárbara Di Rocco, quien compartió un fragmento del informe en su cuenta de X. Y agregó: “O ya que está, que lo cague a palos la policía en Constitución, así vive la experiencia completa”.

La crítica se amplificó en redes con cientos de respuestas que cuestionaron un formato señalado como “antiguo y cosificador”. “Ya se disfrazó de pobre, de villero, de obrero de la construcción... todo para mostrarle a ‘la gente’ cómo es ser ‘eso’. Un espanto todo”, opinó el usuario @peluromero.

"Me parece espantoso", manifestó Di Rocco en diálogo con LAM, y añadió con indignación: "Nuestra identidad no es un disfraz, ¿Por qué no generar empleos para una persona trans?".

Además, la activista cuestionó en vivo: "¿Por qué disfrazar a un hombre, ponerle una peluca, y no ocupar el lugar con un trans?", y agregó: "Este mismo sábado se va a realizar la marcha por los transfemicidios, y mañana mismo va a estar el caso de Sofía Fernández que no lo conoce nadie".

Las 20 frases más explosivas de Javier Milei en La Plata: del "pichón de Stalin" a la advertencia a las "ratas que huyeron a Provincia"

"Hacer una nota periodística disfrazándose queriendo sentir, es imposible sentir lo que vive una", continuó Bárbara Di Rocco, y relató una experiencia personal: "A mí misma en el programa cuando fui las mismas panelistas con el celular me estigmatizaban, Marixa Balli y Nazarena Vélez, por haber llevado a cabo un entierro".

Por último, reflexionó sobre la actitud de Daniel Malnatti: "A las trans somos o la risa o las marginales, siempre estamos colgando el hilo de la dignidad, constantemente siendo la parodia de la sociedad".

MC/ff