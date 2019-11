Demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque por asambleas de personal aeronáutico

Noticias Relacionadas Flybondi advierte por la restricción de El Palomar

El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encontraban en la mañana de este martes 12 de noviembre con demoras y cancelaciones en sus vuelos por la realización de asambleas sorpresivas por parte de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que lidera Ricardo Cirielli. Por ello, se vieron afectados alrededor de 3.500 pasajeros.

Al principio entre Ezeiza y Aeroparque la medida solamente generó demoras en los vuelos de las compañías de Aerolíneas Argentinas y Austral. No obstante, al persistir la medida de fuerza comenzaron las cancelaciones.

Fuentes aeroportuarias le confirmaron a la agencia NA que ya son 14 los vuelos cancelados y hay más de 20 demorados, algo que podría aumentar si es que se mantiene la medida. Hasta ahora hay 6 vuelos cancelados que debían partir del aeropuerto internacional de Ezeiza y 8 del aeroparque metropolitano.

Se trata de una medida que no estaba informada, aunque no consisten en un paro directo, sino que se inició una asamblea de los trabajadores a las 6 de la mañana y el personal técnico dejó de prestar servicio. Por el momento no se sabe por cuánto tiempo más podrían durar estas reuniones y se espera poder abrir una ventana de diálogo entre el gremio y la empresa.

Los gremios aeronáuticos, entre ellos APTA, critican la actual política aerocomercial, reclaman mayores condiciones de seguridad, así como la creación de una comisión permanente del Congreso para regular la actividad y que se declare el estado de "emergencia".

