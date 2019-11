Flybondi, la lowcost que tomó vuelo gracias al apoyo de Cambiemos

"Estimados, como todos en este grupo estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina volvió. Les deseo lo mejor, amo la Argentina y espero que un día va a salir del peronismo, un cáncer que destruye el país poco a poco desde [hace] décadas. Abrazos a todos, Julian Cook". Con un mensaje vía Whatsapp en el grupo "Empresarios por el cambio", el ejecutivo inglés se despidió de Argentina tras el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales. Hasta ese momento, Cook era la cara visible de Flybondi, pero tras ese mensaje la empresa le pidió la renuncia para despegar a la lowcost de un sesgo antikirchnerista.

Una semana más tarde, Flybondi volvió al centro de la escena político-empresaria cuando el falso abogado Marcelo D'alessio hizo refererencia explícita a la aerolínea al señalar que "si hablan de los responsables de la constitución societaria de Fly Bondi en Londres" se llegaría al mismísimo presidente Mauricio Macri, según consta en una carta que el falso abogado hoy detenido en Dolores le envió al piquetero Luis D'Elia.

Concebida en 2016 con un capital social de 96.000 pesos (6 mil dólares de aquél entonces) y sin aviones, Flybondi creció sin cesar gracias a los aceitados vínculos que tuvo con el Gobierno saliente. El Equipo de Investigación de Investigación reconstruye en este informe cómo, por qué y gracias a quiénes se convirtió esta lowcost en la “nave insignia” de la tan mentada "revolución de los aviones" del transporte aéreo en Argentina.

Los principales inversionistas de Flybondi son Cartesian Capital Group LLC, Yamasa Co. Limited. Los ex-ejecutivos Michael Cawley (Ryanair) y Michael Powell (Wizz Air) son otros accionistas de la línea aérea de Argentina. Y el desembarco en Argentina trajo polémicas por los conflictos de interés que comenzaban a brotar. Richard Guy Gluzman y Gastón Parisier fundaron FlyBondi SA el 24 de junio de 2016. Al momento de crearse la aerolínea, Gluzman se desempeñaba como Director de Modernización y Control de Gestión de Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Es decir, Gluzman estaba sentado a los dos lados del mostrador, como funcionario y como empresario que iba a ganar una licitación de líneas aéras.

El exCeo de Flybondi, Julian Cook.

Gluzman es un empresario francés ex vicepresidente del banco Supervielle que compartió directorios y sociedades anónimas con el ex vicejefe de Gabinete de Macri y dueño de Farmacity, Mario Quintana. Gluzman también fue vicepresidente del fondo de inversión Pegasus, que fundó Quintana, y ambos figuran como miembros del directorio de múltiples empresas como GSD, Aroma Café, Entertainment SA y Enflex SA.

Por otra parte, representantes de los gremios aeronáuticos señalaron a Gluzman como exasesor financiero de la concesionaria de autos Dietrich, propiedad de la familia del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, que fue el responsable de entregar todas las rutas aéreas en la compulsa que Flybondi participó junto a otras lowcost.

Ante esta denuncia realizada en 2017, la familia Dietrich emitió un comunicado en donde negaron categóricamente dicha vinculación: "Ante una información que trascendió en las últimas horas, Grupo Dietrich niega enfáticamente cualquier vínculo o relación con accionistas de la compañía Flybondi. La noticia que señala que un accionista de la firma aérea es asesor de nuestra empresa es falsa de toda falsedad". El Equipo de Investigación se contactó con Dietrich pero, desde su entorno comunicaron que no iba a realizar ninguna declaración.

Gluzman siguió siendo funcionario hasta principios de 2017, cuando la actual senadora Gladys González asumió en Acumar. Tras el escándalo que generaron los supuestos conflictos de intereses, Gluzman fue eyectado del organismo para buscar "otro perfil". Desde entonces Gluzman acentuó su bajo perfil y desde su entorno lo ubican en su Francia natal. Pero aún conserva una participación mínima en la compañía que ayudó a crear.

Desde Flybondi aseguraron al Equipo de Investigación que no existe ninguna relación con Gluzman y que no hubo ninguna irregularidad al momento de su fundación. "La operación fue hecha en el marco regulatorio que indica la ley y conforme las normativas vigentes en el mercado de capitales. La empresa no tiene ni tuvo jamás vínculo alguno con el señor Richard Guy Gluzman. El señor Richard Gluzman no tiene ningún cargo en las sociedades del grupo Flybondi. Esta es una sociedad argentina inscripta en el año 2016 y cuenta con más de 50 inversores privados nacionales e internacionales. Gluzman es titular de menos de 1% de las acciones emitidas. No hemos sido notificados de ninguna denuncia ante la justicia relacionada con esta persona", explicaron voceros de la empresa.



La otra cabeza de Flybondi al momento de su constitución era Gastón Parisier, un joven empresario de 32 años que también fundó Bigbox, una compañía de regalos empresariales y paquetes turísticos. Su particularidad es que, según consta en la denuncia penal que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, fue socio en varias sociedades de Lucas Werthein, hijo de Gerardo Werthein, quien fue designado por el Gobierno en 2016 como asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente que autorizó que se utilizara el aeródromo del Palomar como base de operaciones para Flybondi

La Oficina Anticorrupción, que no accedió a responder a las consultas del Equipo de Investigación, emitió este año un dictamen en donde aborda el conflicto de intereses sobre Lucas Werthein. "No había tenido atribuciones ni intervención alguna en trámites o gestiones relacionadas directa o indirectamente con la empresa Flybondi", sotuvo la OA, por lo cual se descartó de plano la hipótesis de incompatibilidad del exfuncionario del ORSNA.

A raíz de una serie de denuncias sobre el emergente mercado lowcost y sus vínculos con el Gobierno que realizó Tailhade, en Comodoro Py se inició hace dos años una causa quedó a cargo del juez federal Sergio Torres (hoy lo subroga Rodolfo Canicoba Corral) y el fiscal Jorge Di Lello. Cómo resultado de la investigación quedó imputado Quintana, aunque al día de hoy la causa no tuvo más avances. "No estoy conforme con esto", señaló el fiscal ante el Equipo de Investigación.

Flybondi está en el podio de las low cost que más rutas ganó en los últimos años: en el 2017 (resolución 408/2017) obtuvo 84 y en el 2018 se le otorgaron 284 más, lo que da un total de 368. Detrás se ubican Jet Smart con 261, Andes con 200 y Norwegian con 152, según consta en el Boletín Oficial.

"Cuando en diciembre de 2015 cambió el Gobierno, miré nuevamente el proyecto, y en marzo de 2016 me junté con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y tomé la decisión de lanzarme", sostuvo Cook ante el portal Swissinfo.ch, un portal suizo. Además, según consignó Bloomberg a principios de 2016, el por entonces ministro de Turismo, Gustavo Santos, le aseguró que tendría licencia para operar en la Argentina aunque no se había realizado la audiencia pública que iba a tratar la cuestión. "El Gobierno nos está diciendo que si queremos hacer algo creativo no van a tratar de averiguar exactamente cómo lo estamos haciendo", sostuvo Cook, quien además se había comprometido a invertir 30 millones para remodelar El Palomar, que finalmente tras una decisión de Dietrich, el Estado lo terminó aportando.

Con respecto al comentario político efectuado por Cook cuando todavía era ejecutivo de Flyboyndi, desde la empresa señalaron para esta investigación que "la compañía tomó una posición muy clara respecto de lo que Julian Cook dijo en un chat privado, y a eso respondió también la decisión que se ejecutó de pedirle la renuncia a su rol en el directorio". Según consta en documentos a los que accedió el Equipo de Investigación, Cook no fue aún formalmente desvinculado de la firma, ya que aún no se realizó la asamblea general ordinaria en donde impactan este tipo de cambios.

Por si acaso, dede Flybondi parecen haber entendido el cambio de clima. Eso ya se puede observar en los afiches que se encargaron de pegar por toda la ciudad en la previa de las elecciones con una una tipografía prácticamente igual a la campaña del Frente de Todos. El Cielo es de Todos dice el aviso de la aerolínea que tomó vuelo con Cambiemos.

El Equipo de Investigación se contactó con Mario Quintana, Julian Cook, Richard Guy Gluzman y Gastón Parisier pero, hasta el cierre de esta edición, no devolvieron los llamados.