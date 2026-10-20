Desaparición de Nancy Godoy: el abogado del peón detenido denunció torturas durante los interrogatorios

La Justicia de Corrientes y las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda para dar con el paradero de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde hace trece días en la zona rural de la localidad de Esquina. La causa dio un giro en las últimas horas tras la demora de Ezequiel Bordón, uno de los peones que acompañaban a la mujer hasta la escuela donde trabajaba. El hombre fue detenido por entorpecimiento de la investigación y su abogado, Norberto Codazzi, denunció que fue golpeado y torturado para que hablara sobre el caso.

El letrado afirmó que el hombre fue sometido a torturas para que revelara información. Según explicó, su familia sostiene que tiene un “retraso mental” y que, ante la presión y la incomodidad que le generaron los interrogatorios de las autoridades, terminó dando una versión sobre el supuesto asesinato de la docente.

“Fue torturado para que hable y cuente lo que sabe”, sostuvo el letrado. Según su relato, Bordón se retractó después de declarar porque buscaba evitar que continuaran las agresiones.

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“El fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía”, sostuvo.

Según la versión del abogado, a partir de esa situación el peón fue llevado a otro lugar, donde habría sido maniatado, arrastrado y sometido a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy.

“En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado”, aseguró Codazzi, y agregó que su defendido “no sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente”. Según explicó, el peón había dicho que a Nancy la habían atacado y que el hecho había terminado en un asesinato.

“Dijo que la asesinaron compañeros”, señaló Codazzi, quien cuestionó esa versión y afirmó que “no tiene sostén ni pruebas” y que “no tiene sentido”. “Dijo lo que dijo para evitar seguir siendo golpeado”, remarcó. Y concluyó: “Todos queremos que se esclarezca, pero no a cualquier precio”, completó.

La detención fue ordenada por el fiscal que lleva adelante la causa, Javier Gustavo Mosquera, luego de que el peón declarara por segunda vez. Bordón y otro trabajador rural habían sido demorados previamente como sospechosos, ya que ambos estaban vinculados al traslado de la docente hasta el establecimiento educativo.

En paralelo, los investigadores continúan con los rastrillajes para encontrar a Nancy Godoy, desaparecida desde el martes 6 de octubre. La búsqueda se concentra en una geografía de extrema dificultad y sin conectividad.

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La causa también sumó el secuestro de ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la casa de uno de los sospechosos. "Se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas de coloración rojiza", detalló Mosquera a radio Sudamericana. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana.

¿Dónde está Nancy Godoy y cómo desapareció?

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y es directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina, Corrientes. Fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento donde trabajaba.

El último contacto con uno de sus hijos fue el miércoles 7 de octubre, a través de WhatsApp. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias directas de ella. La denuncia por desaparición se presentó el jueves, después de que la familia comprobara que Nancy no había llegado a la escuela ni había regresado a su vivienda.

Según contó su familia, la docente dependía de personas vinculadas a una estancia para trasladarse a caballo por sectores de difícil circulación. Por ese motivo, los allegados consideran improbable que se haya marchado por sus propios medios sin avisar.

“Es imposible que Nancy esté acá, porque me hubiesen avisado los chicos”, había contado su nuera, Alejandra Obertelo, al reconstruir las horas posteriores a la desaparición.

Los familiares sospechan que alguien pudo haberla engañado para que saliera del establecimiento con la promesa de llevarla hasta el lugar donde la esperaba la persona que habitualmente la trasladaba. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores.

Desde la fiscalía remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis: "No puedo descartar que pudo salir por sus propios medios ni que la pudieron sacar engañada. La prioridad absoluta es hallar a la docente", concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.

RM/AF