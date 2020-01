Desesperada búsqueda de un argentino que fue arrastrado por la corriente del mar

Las autoridades policiales australianas buscan desde este lunes a Ian Barr, un joven argentino de 20 años que según testigos fue arrastrado por el mar en una playa de Australia. El joven se encontraba trabajando en dicho país desde noviembre de 2019 y había ido con amigos a la playa Mullaway, que no tiene control.

Ian, de Lomas de Zamora y jugador de rugby en el club San Albano de Burzaco, fue por la tarde a las playas del norte de Nueva Gales del Sur en Coffs Harbour con un grupo de conocidos, como hacía de costumbre, pero no logró salir del mar.

Uno de sus amigos, el turista inglés Reuben Williams, entró al mar para tratar de ayudarlo. “Cuando llegué a él, estaba muy agotado y cansado. Hice mi mejor esfuerzo, pero la corriente fue muy fuerte. Las olas eran enormes", dijo al medio local ABC News.

Otro testigo contó al mismo medio que estaba en la playa con su familia cuando uno de los amigos de Barr se le acercó en estado de pánico y le pidió un teléfono. El hombre corrió a su casa, tomó su tabla de surf, y remaron en un intento por encontrar al nadador.

"Estuve alrededor de media hora remando, y todos estaban en la punta y señalando, así que estábamos tratando de dirigirnos, y desafortunadamente no tuvimos éxito", detalló.

Luego, llegó la ayuda oficial que lo busca por mar y aire desde el lunes y continuará, de ser necesario hasta el fin de semana. En el día de ayer tuvieron que suspender las actividades de búsqueda por las condiciones climáticas. El inspector jefe de detectives, Peter Hayes, dijo que los servicios de emergencia están enfocados en encontrar el cuerpo del joven: "Ojalá podamos recuperar el cuerpo de este joven y devolverlo a la familia".

El método "working holiday": la filosofía millennial

En esa línea, Hayes lamentó el hecho y dejó un pronóstico poco alentador: “El amigo que lo acompañaba lo vio sumergirse y no volver”. Y definió la situación como un “un conjunto de circunstancias trágicas”.

Ian Barr llegó a Australia en noviembre del año pasado bajo el programa "Work and Travel" con el que muchos jóvenes argentinos viajan a diversos destinos a trabajar por un tiempo determinado. En sus redes sociales cuenta que juega al rugby en el Club San Albano, le gusta la bachata y sueña con estudiar medicina para convertirse en médico.

Además, publicó en varios de sus posteos sus experiencias del viaje, en donde celebró la decisión de animarse a viajar y alentó a quienes tienen miedo para hacerlo: “Es increíble la cantidad de excusas que creamos para no luchar por nuestros sueños, siempre buscando un por qué o pensando que tendremos las mismas oportunidades más adelante. ¡TOMA ACCIÓN! Y si tenés miedo, hacelo con miedo (...) No hay éxito sin fracasos. No hay fracasos si no hay intentos. Intentalo, disfrutá de tu LIBERTAD”.

"No sentía miedo hasta que pisé el aeropuerto. Fue ahí donde respiré profundo y me dije a mí mismo: 'Este es el camino'. Porque esa es mi manera de ser, donde va mi miedo, voy yo", relató, según recogieron los medios de la zona sur Brown Online y El Diario Sur.

Poco tiempo después de llegar al país, Ian consiguió trabajo como recolector de arándanos para productores locales en Queensland.

J.D. / C. P.oo