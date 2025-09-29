El Día de la Madre es una de las celebraciones más esperadas del año en la Argentina. Además de su valor afectivo, la fecha también marca un fuerte movimiento comercial en todo el país. En 2025, la jornada se conmemorará el domingo 19 de octubre, siguiendo la tradición local de ubicarla en el tercer domingo del mes.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en cada provincia

La elección de octubre para celebrar a las madres se remonta a 1931, cuando el papa Pío XI instituyó el 11 de octubre como la festividad de la “Divina Maternidad de María”, en recuerdo del Concilio de Éfeso del año 431, que proclamó a la Virgen como Madre de Cristo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

.En Argentina, durante la presidencia de José Félix Uriburu, el gobierno adoptó esa iniciativa y estableció que el festejo se realizara el domingo más cercano. Con el paso del tiempo, se fijó definitivamente en el tercer domingo de octubre.

Con el correr de los años, el Día de la Madre se transformó en una de las fechas de mayor actividad comercial. Rubros como indumentaria, joyería, perfumería, librerías y restaurantes experimentan un fuerte incremento en las ventas en los días previos, consolidando a esta jornada como uno de los motores de consumo más importantes, comparable con el Día del Padre, el Día del Niño o las Fiestas de Fin de Año.

Qué países celebran el Día de la Madre en mayo y cuáles en marzo

A diferencia de la Argentina, en gran parte de los países el Día de la Madre se celebra en mayo. Brasil, Alemania, Japón y Austria lo conmemoran el segundo domingo de ese mes, mientras que en España la tradición fija la fecha en el primer domingo de mayo, en honor al “mes de María”.

Del tabú familiar al aula: cómo acompañar con información clara y científica

En Europa del Este, en cambio, la festividad se fusiona con el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y en Medio Oriente, naciones como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita la celebran el 21 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Si bien los comercios aprovechan la ocasión para aumentar su facturación, el Día de la Madre conserva en el plano social su carácter más íntimo y es una oportunidad para reunir familias, expresar gratitud y rendir homenaje a quienes ejercen el rol materno.

LV/ff