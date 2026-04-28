Día del Animal: cómo viajar con mascotas en auto sin riesgos ni multas

Cada 29 de abril, Argentina celebra el Día del Animal, una fecha que invita no solo a reflexionar sobre su protección y bienestar, sino también a revisar prácticas cotidianas que muchas veces se pasan por alto. Entre ellas, el traslado en vehículos particulares ocupa un lugar central.

29 de abril: Por qué Argentina celebra el Día del Animal y cómo el cuidado responsable se volvió una prioridad

En los últimos años, las mascotas se consolidaron como parte fundamental de las familias: actualmente están presentes en tres de cada cuatro hogares, un fenómeno que se profundizó tras la pandemia. Este cambio también impulsó la expansión de servicios “pet friendly”, desde hoteles hasta medios de transporte. Sin embargo, cuando se trata de viajar en auto, persisten dudas sobre cómo hacerlo de forma segura y dentro de la normativa vigente.

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Qué dice la ley en Argentina sobre transportar mascotas en el auto

Aunque no existe una ley nacional específica que regule el traslado de animales en vehículos particulares, sí hay un marco legal indirecto que establece condiciones obligatorias.

En rutas nacionales rige la Ley de Tránsito, complementada por normativas provinciales y locales. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.637 establece que los animales deben viajar en el asiento trasero y sujetos de manera que no puedan interferir con la conducción.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 2.148 prohíbe explícitamente transportar animales sueltos dentro del vehículo.

Estas disposiciones no solo buscan evitar sanciones, sino también reducir riesgos. Un animal sin sujeción adecuada puede convertirse en un factor de distracción o, ante una maniobra brusca, en un elemento de peligro tanto para sí mismo como para los ocupantes.

Seguridad vial: por qué una mascota suelta puede ser peligrosa

Especialistas en seguridad vial advierten que uno de los errores más frecuentes es subestimar el impacto de llevar animales sin protección.

Daniel Telmo, consultor en Educación y Seguridad Vial de La Segunda Seguros, explica que la seguridad de las mascotas forma parte de la seguridad general del vehículo.

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Según detalla, un animal suelto puede interferir en la conducción, distraer al conductor o incluso provocar un accidente. En caso de frenadas bruscas o siniestros, también puede resultar gravemente herido o causar lesiones a otras personas dentro del auto.

La mayoría de estos riesgos, sin embargo, pueden prevenirse con medidas simples y planificación previa.

Cómo viajar con mascotas en auto de forma segura

Para reducir riesgos, se recomienda utilizar sistemas de retención adecuados según el tipo de animal:

- Arnés con cinturón de seguridad, especialmente para perros

- Transportadoras o caniles bien fijados, ideales para gatos

- Rejas divisorias, en vehículos de mayor tamaño

Además, existen pautas básicas que contribuyen a un viaje más seguro y confortable:

- No llevar a la mascota en el asiento delantero

- Evitar que saque la cabeza por la ventanilla

- No dejarla sola dentro del vehículo, especialmente con altas temperaturas

- Realizar paradas cada dos o tres horas

- Mantenerla hidratada durante el trayecto

- Llevar objetos familiares, como mantas o juguetes, para reducir el estrés

Mascotas y viajes: cómo reducir el estrés durante el traslado

El comportamiento de los animales durante los viajes puede variar según su tamaño, edad y temperamento. Mientras que algunos se adaptan con facilidad, otros pueden experimentar ansiedad, nerviosismo o mareos.

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Por eso, los especialistas sugieren acostumbrarlos de forma progresiva, comenzando con trayectos cortos antes de viajes largos. También recomiendan evitar que coman inmediatamente antes de salir, para prevenir malestares digestivos.

La planificación previa resulta clave para garantizar una experiencia positiva tanto para el animal como para sus dueños.

Responsabilidad al volante: una práctica que va más allá de la ley

Transportar mascotas de manera segura no es solo una cuestión normativa, sino también de responsabilidad. En un contexto donde los animales ocupan un rol cada vez más importante en la vida familiar, su cuidado durante los traslados se vuelve fundamental.

Adoptar medidas simples puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una situación de riesgo. En el marco del Día del Animal, la seguridad en la ruta se suma así a la lista de compromisos cotidianos para garantizar su bienestar.