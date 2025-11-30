El 30 de noviembre se conmemora el Día del Influencer, una fecha que busca visibilizar y reconocer a los creadores de contenido y las personalidades que, a través de plataformas digitales, lograron construir comunidades masivas y ejercer una notable capacidad de prescripción. Aunque la jornada es relativamente joven en el calendario global, su existencia subraya la madurez y la relevancia que ha adquirido esta figura en el ecosistema de la comunicación moderna.

Su iniciativa para establecerla fue impulsada por el grupo FLUVIP, una empresa líder en Marketing de Influencers, con el objetivo de profesionalizar la actividad y poner en valor el trabajo que realizan estos nuevos actores digitales. Esta elección se estableció para conmemorar la influencia positiva de los creadores y su aporte al entorno digital.

Los influencers actúan como puentes de confianza entre marcas y consumidores, impulsan compras y promueven causas como sostenibilidad o salud mental​

Historia y evolución de la figura influyente

El término "influencer" es un neologismo asociado directamente a la era de Internet, pero la capacidad de ciertas personas para influir significativamente en las decisiones de otros no es un fenómeno nuevo. Sus raíces se remontan a finales del siglo XIX, cuando personalidades destacadas o figuras de autoridad eran ampliamente utilizadas para promocionar marcas y productos, actuando como los primeros embajadores de marca reconocidos internacionalmente.

Su salto cualitativo se produjo con el auge de Internet y, de manera crucial, con la masificación de las redes sociales. Plataformas como Facebook, YouTube, y posteriormente Instagram y TikTok, ofrecieron un espacio sin precedentes donde cualquier persona podía generar un perfil, producir contenido y, potencialmente, construir una audiencia global. Este cambio democratizó el acceso a la notoriedad, haciendo que la influencia ya no dependiera de los medios tradicionales.

A lo largo del tiempo, la evolución del rol de los influencers fue profunda, pasando de compartir aspectos percibidos como auténticos de su vida a diferenciarse de las celebridades tradicionales. Ahora, se profesionalizan como creadores de contenido polifacéticos, diseñando formatos creativos —videos, reels, podcasts— que entretienen, educan e inspiran.

Toda esta transformación se refleja claramente en el impacto que tienen en diversas áreas y sectores especializados. Más allá de la moda, la belleza y el entretenimiento, existen expertos en tecnología, fitness, viajes, gastronomía e incluso en temas sociales como la salud mental, educación financiera y desarrollo personal. Esta diversificación les permitió consolidarse como líderes de opinión en nichos específicos, volviéndose fuentes de información y referencia.

Los periodistas en baja, los influencers en alza

El rol del influencer es fundamental para la industria publicitaria: pasaron a ser socios estratégicos para las marcas, ya que sus recomendaciones influyen directamente en las decisiones de compra y en el posicionamiento de productos. A la par, la metodología, conocida como Influencer Marketing, se valora por la credibilidad que un creador de contenido puede aportar a un mensaje comercial, resonando con audiencias que cada vez desconfían más de la publicidad tradicional.