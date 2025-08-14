Día del Niño 2025: el ranking de juguetes más pedidos en la tienda online

El próximo 17 de agosto se celebra el Día del Niño en todo el país y algunas plataformas se preparan para vender sus mejores productos, una de ellas es Mercado Libre. La plataforma de e-commerce adelantó las tendencias de búsqueda y compra de las familias argentinas.

Con millones de productos en oferta, envíos en 24 horas, descuentos de hasta el 40% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés, se registran aumentos significativos en las búsquedas y ventas de juegos y juguetes.

Cuáles son los regalos más elegidos por los argentinos

Algunos de los juguetes más pedidos por los argentinos son los siguientes:

Bloques de construcción Muñecos de peluche Juegos de mesa Consolas y accesorios gamer Bicicletas infantiles

Para el Día del Niño, la categoría de juguetes y juegos registró un crecimiento del 32% en unidades vendidas con respecto al mismo período del año pasado. Dentro de la vertical, los bloques de construcción crecieron un +95%; los peluches +79% y los juegos de mesa +63% unidades frente al mismo período en 2024.

La tendencia mundial de Labubu sigue y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming.

Por otro lado, los bloques, peluches y juegos de mesa lideran el ranking de ventas de la plataforma de todo el país.

Cuál es el origen del Día del Niño

La conmemoración tiene un fuerte arraigo en el país: nació en 1960 tras una recomendación de la ONU para que todos sus Estados miembros destinaran un día a promover los derechos universales de niñas y niños. En Argentina, la CAIJ fijó la fecha como una oportunidad para agasajar a los más pequeños y estimular el consumo de juguetes.

En los últimos años, la fecha también fue reconocida como Día de las Infancias, una denominación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2020 para reflejar la diversidad de realidades que atraviesan a niños y niñas en el país, desde una perspectiva de derechos humanos.