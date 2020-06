Día del Vecino: 42 mil personas ya participan de acciones solidarias en la Ciudad

Noticias Relacionadas Coronavirus: avanza en la Ciudad el programa Mayores Cuidados

En tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus, la relación entre los vecinos tomó otra importancia y le sumó un matiz diferente este año a la conmemoración del Día del Vecino Participativo, que se celebra el 11 de junio, evocando el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida en 1580.

Hacer las compras a personas mayores, pasear mascotas, o simplemente charlar con quién vive en la puerta de al lado, son algunas de las iniciativas solidarias que encaran los vecinos en pos del otro. Pero también se suman a los diferentes programas coordinados por el Gobierno porteño. En este sentido, no resulta extraño que unos 42 mil voluntarios se hayan anotado para ayudar y acompañar a quienes lo necesiten.

Mayores cuidados; gestión de hoteles; vacunatorios, y asistencia alimentaria en barrios y zonas vulnerables de la ciudad son algunos de los programas a los cuales se volcaron los vecinos a fin de ayudar a otros en el marco de la cuarentena.

“Participar del programa Adultos Mayores es una muy buena oportunidad de poder ejercer la vocación de servicio y de poder ayudar al otro que tenemos los porteños”, afirmó Agustín Otamendi, vecino de la Comuna 13 y participante del programa de asistencia. “Apenas me enteré de esta posibilidad, me sumé sin dudarlo”, agregó. "Me anoté para dar una mano en el ordenamiento de los corredores y quienes salen a caminar por el parque. Les explicamos cómo y por qué es necesario respetar la distancia social establecida", señaló, por su parte, Gabriel Mariño, profesor de Educación Física del equipo de corredores Green City Entrenamiento y uno de los 300 voluntarios que todas las noches controlan y ordenan a los runners.

"Celebramos la solidaridad de los vecinos, que siempre fue importante en la Ciudad, pero ahora más que nunca. Buscamos cuidar la experiencia de cada vecino que se compromete, para resguardar la seguridad y que su colaboración amalgame bien con las tareas y responsabilidades del Gobierno", comentó Paula Uhalde, Secretaria de Transformación Cultural. Por su parte, Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, explicó: “Los vecinos de la Ciudad son conscientes de la importancia de una cuarentena responsable tomando los recaudos necesarios para no contagiarse, y también toman la responsabilidad de preocuparse por el cuidado del otro”.

Pero más allá de la propuesta asistencial y solidaria de los vecinos, también se dieron casos de iniciativas que surgieron de parte de los propios vecinos que llegaron a transformar parte de un barrio. Entre ellas sobresalieron la .onstrucción de la Plaza Manzana 66, y la pista aeróbica del Parque Avellaneda.

El Día del Vecino que fue instituido por Romeo Raffo Bontá, quien desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque promovió cada año el festejo de este día en homenaje a la fundación de la ciudad. En 1959 la entonces Intendencia de la ciudad de Buenos Aires estableció este día como Día del Vecino, mientras que en 1990 se instituyó por decreto el Día del Vecino Participativo, en el que se destaca el trabajo conjunto entre las organizaciones barriales, los vecinos y el Estado Desde entonces, y a partir de diferentes iniciativas, la propuesta tuvo alcance nacional. Se trata, en definitiva, de una propuesta que busca afianzar el vínculo entre los ciudadanos y fomentar el sentido de pertenencia tanto al barrio en el que vive como a los espacios verdes del lugar.

En el caso de la Manzana 66, que abarca el predio delimitado por las avenidas Belgrano y Jujuy, Moreno y Catamarca, en el barrio de Balvanera, se trataba de un baldío en el que se había proyectado la construcción de un estadio cubierto para 18 mil personas que fue rechazado por los vecinos de la zona, quienes propusieron la constricción de una plaza. La lucha de los vecinos se inició en abril de 2015, cuando el Diario PERFIL dio a conocer el proyecto del estadio. Tras varios años de idas y vueltas, la Plaza Manzana 66 se inauguró en diciembre de 2018.

Otro ejemplo de participación vecinal que logró concretarse fue la construcción de una pista de atletismo en el Parque Avellaneda. En 2017 Gastón Gramajo, vecino del lugar y fanático del running, presentó un proyecto en la plataforma BA Elige para la construcción de un circuito aeróbico en el parque de su barrio. La propuesta, de casi 3 kilómetros, dos postas aeróbicas para hacer ejercicios y dos bebederos, pasó todas las instancias (apoyos y factibilidad) y resultó la más votada en la plataforma de Participación Ciudadana, con 1024 votos y se inauguró en marzo del 2019.

