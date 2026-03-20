El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que busca instalar una idea cada vez más influyente: el desarrollo de los países no puede medirse solo por variables económicas, sino también por el bienestar real de las personas. Alejado de ser una consigna simbólica, en los últimos años esta perspectiva comenzó a incidir en políticas públicas concretas y en la forma en que los Estados evalúan su propio desempeño.

Su origen está en Bután, que desde la década de 1970 decidió reemplazar el Producto Interno Bruto como principal indicador por la Felicidad Nacional Bruta. La iniciativa fue impulsada por el rey Jigme Singye Wangchuck, quien planteó que el crecimiento económico debía ir acompañado por el bienestar espiritual, cultural y psicológico de la población. En ese enfoque, el progreso no se mide solo en términos materiales, sino en la calidad de vida integral.

Aunque, el reconocimiento global llegó en 2012, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que estableció esta fecha. Desde entonces, el concepto de felicidad comenzó a formar parte del lenguaje político internacional.

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Uno de los instrumentos centrales en este cambio de paradigma es el Informe Mundial de la Felicidad, elaborado con apoyo de la Universidad de Oxford. El informe analiza más de 140 países y se basa en indicadores como el ingreso per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de la corrupción. En los últimos años, Finlandia lideró el ranking de manera sostenida, seguido por Dinamarca e Islandia.

La Asamblea General de la ONU proclamó esta efeméride en su resolución 66/281 del 28 de junio de 2012​

Invita a actividades como agradecer, perdonar y compartir esperanza​

El informe también aporta datos reveladores: América Latina suele ubicarse por encima de lo esperado en niveles de felicidad en relación con su ingreso. En el caso de Argentina, el país logró mejorar su posición en 2024 hasta el puesto 48. Este dato resulta significativo en un contexto de inestabilidad económica, y expertos lo explican por el peso de los vínculos sociales, la vida comunitaria y la cultura del encuentro, que funcionan como factores de resiliencia.

Sumado a eso, investigaciones recientes muestran que la desigualdad tiene un impacto directo en la percepción de bienestar: sociedades con grandes brechas económicas tienden a registrar menores niveles de satisfacción, incluso si su riqueza total es elevada. A su vez, la confianza en las instituciones aparece como un elemento clave: cuanto mayor es, mayor suele ser la felicidad reportada por la población.

La efeméride se vincula de manera directa con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el que promueve la salud y el bienestar. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos de salud mental representan uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Se estima que la depresión y la ansiedad afectan a cientos de millones de personas en el mundo, con consecuencias económicas y sociales.

En Argentina y el mundo, se conmemora con reflexiones sobre salud mental y solidaridad

En ciudades como Buenos Aires, el Día Internacional de la Felicidad se conmemora con actividades que promueven el autocuidado, la salud mental y la reflexión colectiva sobre la calidad de vida.

MV