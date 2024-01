Difunden el impactante video de un joven que fue asesinado a la salida de un boliche

Facundo Iglesias agonizó diez días. El domingo 10 de diciembre a la madrugada fue golpeado a la salida de un boliche del partido bonaerense de San Miguel. Le quisieron robar el teléfono celular, pero como conocía del barrio a su agresor se negó a entregar el aparato.

La víctima, que tenía 29 años y esa noche había salido a bailar con sus compañeros de trabajo, ingresó a las 6 de la mañana a la guardia del hospital Municipal Raúl Larcade. Había perdido la conciencia por el golpe, pero recordaba el incidente. "Me quisieron robar el teléfono. Yo estoy pagando la primera cuota y no me iba a dejar robar", le dijo a la médica que lo atendió.

Facundo dejó el hospital ese mismo día, pero a las pocas horas empezó a sentir fuertes dolores de cabeza y volvieron a internarlo. Esta vez en el Bocalandro. Nunca logró reponerse. Pasó varios días en observación, hasta que el 18 de diciembre sufrió una convulsión cuando se encontraba en el baño de la habitación. Murió dos días después.

Facundo trabajaba en una verdulería cerca de su casa, en el barrio Puerta 4, cerca de la estación de Campo de Mayo. Tenía un hijo de pocos meses que pudo ver mientras estaba internado y dos hermanos (él era el hijo del medio).

"Facu era cero quilombo. No le gustaba pelearse. Pienso que capaz que lo dejó ir y el otro (por el agresor) lo atacó porque lo ignoró", cuenta a Perfil.com Micaela, la más grande de los hermanos Iglesias.

Video

La Justicia comenzó a investigar el homicidio de Facundo a partir de un video que fue filmado por un teléfono celular y que se conoció en las últimas horas. Todavía no se sabe quién lo grabó. En las imágenes se ve claramente cómo el agresor toma del cuerpo al chico y lo arroja contra el piso en la esquina de las calles Balbín y Rosetti.

La víctima cae de espaldas contra el asfalto y choca violentamente su cabeza. Es tan fuerte el impacto que en el video se alcanza a escuchar el sonido del golpe. También se ve como el atacante escapa del lugar, mientras una chica lo increpa. Nadie más interviene.

Los familiares de Facundo aseguran que el supuesto homicida conocía a la víctima y sostienen la teoría de un intento de robo, básicamente porque la versión sale de la boca del chico.

Mariana Alejandra Cremella, la mamá de Facundo, es la que encabeza la búsqueda del presunto asesino. Y lo hace también con pegatinas en el barrio mostrando la cara y el nombre del supuesto responsable.

Alejandra, la mamá de Facundo, pegó carteles con la foto del presunto asesino.

Para los familiares del chico, el asesino tiene nombre y apellido: se llama Juan Manuel González. En el barrio Puerta 4 lo conocen todos porque ki acusan porque "vendía droga". "Tiene antecedentes por un intento de homicidio contra un chico y violencia de género contra una amiga de Facundo", asegura este medio Micaela.

Sobre el paradero del agresor cuenta que "todavía no hay nada concreto". "Supuestamente lo está buscando la Policía, pero no sabemos nada. Sus familiares nos quieren hacer creer que fue una pelea cuando todos saben que no fue así", agrega.

Este jueves 11 de enero la familia volverá a concentrarse frente a la Municipalidad de San Miguel para que la investigación no se frene, pero también para recordar a Facundo porque ese día cumpliría 30 años.

CP