“Es Listerine, señorita”: dio 1,09 de alcoholemia y recordó al clásico “Es Gatorei” de Bilardo

Un control de alcoholemia en Dock Sud terminó con una respuesta que rápidamente recordó a una de las frases más conocidas de Carlos Bilardo. Un hombre de 53 años dio 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre y, cuando los agentes le informaron el resultado, intentó justificarlo con una particular explicación: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”.

La escena tuvo lugar el martes, cerca de las 10 de la mañana. Agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires detuvieron un Volkswagen Gol Trend conducido por un vecino de San Martín y realizaron el control correspondiente.

Un chofer iba a Córdoba y lo bajaron del colectivo antes de salir: dio positivo en un control de alcoholemia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El resultado fue positivo y el conductor atribuyó la presencia de alcohol al uso de enjuague bucal. La frase hizo recordar de inmediato al histórico “Es Gatorei, señorita”, una expresión asociada a Bilardo que se convirtió en un clásico de los memes y las redes sociales.

La frase de Bilardo que se convirtió en un clásico

La frase de Bilardo surgió el 22 de febrero de 2004, en la previa del partido que Estudiantes debía disputar ante River en el Monumental por el Torneo Clausura. Por entonces, Bilardo era el entrenador del equipo platense y había preparado una particular escena para responder a las críticas sobre el rendimiento de sus dirigidos.

La idea era tomar champagne en el banco de suplentes durante el partido, en una provocación dirigida a quienes cuestionaban el juego de Estudiantes. La situación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de su carrera.

Cuando le preguntaron por la bebida, Bilardo respondió: “Es Gatorei, señorita”. Con los años, aquella respuesta se transformó en un meme clásico.

Qué pasó con el conductor que dio positivo

Luego del resultado de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente y el hombre no pudo continuar la marcha.

En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre constituye una infracción.

LB/fl