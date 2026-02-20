El Gobierno denunció penalmente a una mujer por darle cerveza a un bebé en el Tren San Martín

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, presentó una denuncia penal contra una mujer que fue grabada dándole una bebida alcohólica a una nena de muy corta edad mientras viajaban en el Tren General San Martín.

En el material, se observa cómo la mujer bebe de una lata de cerveza, se la entrega a la nena que llevaba en el regazo y la pequeña también prueba la bebida. La grabación fue difundida este miércoles y, hasta el momento, solo se conoció que la mujer hacía uno de los recorridos nocturnos del ferrocarril.

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal tras la difusión en redes sociales de un video que, según informó oficialmente, podría vulnerar derechos de una niña. La intervención se realizó a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que tomó conocimiento del caso y activó los mecanismos legales correspondientes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal, al considerar que los hechos podrían configurar delitos de acción pública vinculados con la protección de la integridad física y la salud de menores de edad. La denuncia quedó radicada bajo un expediente judicial y busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo y difundió el material audiovisual.

Intervención de organismos de protección

En paralelo, el Gobierno remitió comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitando una intervención administrativa inmediata. El objetivo es identificar a la niña involucrada y a las personas adultas responsables, además de garantizar la adopción de medidas de protección urgentes.



Desde la cartera nacional señalaron que la actuación se sustenta en la Ley 26.061, que establece el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de asegurar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio argentino.

Investigación en curso

El comunicado remarca que la denuncia penal busca determinar posibles responsabilidades y avanzar en la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido. Asimismo, se destacó el compromiso institucional de intervenir de manera rápida y efectiva ante situaciones que impliquen riesgo o vulneración de derechos infantiles.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades indicaron que continuarán coordinando acciones con los organismos competentes para asegurar la protección integral de la menor y prevenir nuevas situaciones similares.