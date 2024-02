El increíble motivo por el que detuvieron a una de las prófugas más buscadas

Carla Sabrina Nieto (44) es la hermana de Nicolás Guimil (30), alias "Chaki Chan", el patrón de la droga del barrio Villegas de La Matanza, un capo narco que lideraba una organización que el año pasado llegó a recaudar cerca de 10 millones de pesos por día. La mujer, conocida también por el apodo de "Tiki", era un eslabón importante en la escala de mando, y desde agosto del año pasado se encontraba prófuga de la Justicia.

Nieto pasó cerca de siete meses en la clandestinidad, siendo una de las mujeres más buscadas y fue atrapada de manera fortuita e increíble, cuando robó un teléfono celular en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, partido de La Matanza.

La acusada, que tenía bajo su control a un grupo de transas que presuntamente operaban en la zona de Villegas, es media hermana de Natalia Guimil, otra integrante del clan familiar que permanece detenida desde julio del año pasado.

Carla Nieto fue arrestada en Villa Dorrego después de robar un teléfono celular.

Según fuentes del caso, Nieto tenía una identidad falsa: se hacía llamar Lucila Romero. El pasado sábado 24 de febrero, cuando fue arrestada por la Policía a bordo de un Peugeot 208, la mujer se identificó con ese nombre pero cuatro días después, mediante el sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales), se conoció su verdadera identidad.

"Tiki" fue interceptada en la calle Ruiz de los Llanos al 4600. Estaba acompañada por un joven de 25 años, llamado Facundo Iván Rodríguez. Según el parte policial, en el interior del coche hallaron un revólver Magnum 357 sin municiones y el supuesto teléfono robado.

"Tengo 16 boletas"

"Chaki Chan", su hermano y supuesto jefe de la organización narco, está preso desde el lunes 3 de julio del año pasado. Agentes de la Policía Federal lo capturaron en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. Se sospecha que su banda recaudaba más de 10 millones de pesos por día.

En el año 2011, cuando tenía 17 años, Chaki Chan ya era conocido en el submundo del hampa. Y muy temido en el barrio Villegas, donde se crió y le adjudican varios crímenes. En agosto de 2010 lo acusaron de matar a su cuñado y, en julio de 2011, cuando tomó rehenes y se tiroteó con la Policía, le dijo a una de sus víctimas que había cometido 16 asesinatos.

"Chaki Chan" está preso desde julio del año pasado.

“Quédate quieta. Soy Nico Chaki Chan, ¿no me conocés? La Policía no me va a agarrar. Acá en el barrio tengo 16 boletas”, le confesó. Cercado por la Policía, esa tarde habló con los medios. “Soy un pibito de 17 años. No soy maldito, no lastimo a nadie. Yo solo lastimo a los que lastiman a los pibes, vendiéndoles droga. Y a la Policía le molesta porque arregla con ellos”, explicó a C5N.

"Chaki Chan" fue a un instituto de menores pero poco después regresó a su barrio y con el tiempo formó su propia organización narco, y empezó a copar varias villas de la zona, como San Petersburgo, Talita y 22 de enero, entre otros asentamientos.

Con los ingresos que obtenía del narcomenudeo abrió varios negocios para lavar el dinero y algunos familiares cercanos comenzaron a seguir sus pasos: puso una ferretería que administraba junto a su hermana Carla, dos empresas de limpieza y una constructora.

