Generación Zoe: Cositorto llega detenido a la Argentina y deberá responder a la justicia

Luego de ser capturada en República Dominicana, Leonardo Cositorto, el referente de Generación Zoe, ya está en viaje a la Argentina para dar explicaciones frente a la Justicia. Junto con otros 20 detenidos deberá declarar por los delitos de asociación ilícita y estafa.

Según trascendió, está previsto que llegue al país a las 00.30 del martes de un vuelo de Avianca desde Bogotá, Colombia. “En Bogotá hacen una escala de dos horas antes de seguir hacia Ezeiza. Lo trae personal de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol Argentina”, informó la agencia Télam.

La llegada al país del líder de generación Zoe se demoró porque no podía demostrar que estuviera vacunado. Los agentes habían viajado el viernes a República Dominicana para traer a Cositorto. Pero como no tenía su carnet de vacunación contra el coronavirus, el sábado debieron realizarle una prueba de PCR para confirmar que no tenía el virus.

Una vez en la Argentina, se espera que Cositorto sea trasladado como un detenido a Villa María, Córdoba. Ahí tramita la causa judicial en la que se había hecho el pedido de captura internacional. Es que en esa localidad funcionaba la sede central de Generación Zoe y está radicada la causa por "asociación Ilícita y estafa" a los integrantes de la organización.

Las palabras del abogado de Cositorto

Frente a la creciente expectativa que generó la llegada al país de Cositorto, su abogado Migue Ángel Pierri, salió a hablar en los medios. En C5N dijo que no tiene “expectativas de una próxima libertad”.

“Evidentemente no tengo expectativas de una próxima libertad, si bien tengo argumentos para discutir el pedido de captura y la ausencia del país”, afirmó Pierri y destacó: “No veo que el juez acceda a la libertad en un primer momento”.

Leonardo Cositorto

“La idea era que Cositorto se presentara mañana (por el martes 12) y pudiera terminar algunas cuestiones que estaba tramitando, pero no nos dieron tiempo”, contó el letrado y señaló que existía “alguna situación personal con su madre que está muy enferma”.

“Las decisiones que toma el cliente son propias, pero siempre nuestro consejo fue ponerse a disposición", aseguró Pierri. Además, sostuvo: “Venimos hablando desde antes de la detención con Cositorto que, a medida que lleguen los reclamos, la idea es intentar encontrar una solución”.

