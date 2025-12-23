El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires promueve la campaña "Mejor sin Pirotecnia"

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) impulsa una nueva campaña de concientización, "Mejor sin Pirotecnia", para las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo con el objetivo de promover festejos responsables y una convivencia respetuosa, evitando el uso de pirotecnia y artefactos de estruendo.

La campaña propone festejar sin pirotecnia, ya que su uso puede afectar gravemente el sistema nervioso, especialmente en personas neurodivergentes, con hipersensibilidad auditiva, recién nacidos, personas usuarias de los servicios de salud mental y adultos mayores, entre otros, y se remarca: "lo que para algunas personas es divertido para otros puede ser un padecimiento". Además, su uso afecta al ambiente y a los animales.

La iniciativa "Mejor sin Pirotecnia" se difundirá en las redes sociales de MPT: Facebook @mptutelar, Twitter @mptutelar estará también en la página web y se extenderá hasta fin de año.

¿A quiénes se denomina personas neurodivergentes?

La neurodivergencia es un término amplio que refiere a personas cuyos cerebros funcionan de manera naturalmente diferente a las que se consideran típicas o neurotípicas. No se trata de un defecto, sino de una diferencia.

La neurodivergencia incluye las condiciones:

-TDAH (trastorno por déficit de atención o hiperactividad) afecta la concentración, el control de impulsos y los niveles de energía

-Trastorno del Espectro Autista (TEA): afecta la comunicación social y el procesamiento sensorial

-Dislexia: diferencias en la lectura, escritura o el trabajo en números

-Dispraxia: desafíos con el movimiento y la coordinación

-TOC: (trastorno obsesivo compulsivo) diferencia en patrones de pensamiento y conductas repetitivas

-Diferencia en el procesamiento sensorial: hipersensibilidad a sonidos, luces brillantes, texturas, entre otros estímulos.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley destacó: “Cada año desde el MPT realizamos campañas de concientización sobre los peligros y trastornos que producen el uso de elementos de pirotecnia. En las últimas fiestas, según los registros de los hospitales, han disminuido los heridos. Por eso, este año nuestra campaña Mejor sin Pirotecnia apela a una convivencia respetuosa, haciendo un llamado a la sociedad difundiendo el impacto que generan los estruendos en las personas neurodivergentes, los mayores, los usuarios de los servicios de salud mental, recién nacidos o personas enfermas. Confiamos en que la solidaridad y la empatía estarán presentes en cada uno de nosotros para cuidar a quienes son más vulnerables”.

Recomendaciones en caso de accidentes

-Lavar la zona lesionada con agua fría o helada para disminuir el edema y calmar el dolor.

-Concurrir de inmediato al centro médico más cercano o llamar al SAME.

-No aplicar cremas o pomadas.

-Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas.

-Si la ropa se prende fuego, sofocar las llamas envolviendo a la persona con una manta o haciéndola rodar por el suelo.

-El accidentado no debe caminar ni correr.

Que dice la Sociedad Argentina de Pediatría

-No existe pirotecnia segura ni de bajo riesgo. Todas pueden producir lesiones.

-Los fuegos artificiales y elementos similares pueden provocar quemaduras y daños oculares o en manos, así también como asustar y lastimar a los animales y afectar al ambiente.

-Al menos el 25% de los accidentados son espectadores. Se han reportado casos de lesiones graves en los ojos a una distancia de 30 metros del artefacto explosivo.

-Los niños son cerca del 50% de las víctimas y el grupo de 10 a 15 años es el más afectado. Alrededor del 40% de las lesiones son en la cabeza (los ojos en el 15 a 30% de los casos).

-Entre el 20 a 40% afectan miembros superiores, manos y dedos.

-Los niños se pueden lesionar con artefactos pirotécnicos aunque sean supervisados por adultos.

-Muchos niños se lesionan sólo por observar, incluso bajo supervisión adulta.

-El uso de pirotecnia debe limitarse exclusivamente a espectáculos oficiales, con operadores capacitados. El uso familiar siempre conlleva riesgos.