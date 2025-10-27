Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia

Los gobiernos provinciales confirmaron como será el cronograma de dictado de clases en las escuelas que recibieron a los electores en todo el país en el marco de las elecciones 2025 e informaron cómo reanudarán la actividad pedagógica este lunes 27 de octubre. En distintas jurisdicciones se implementaron operativos especiales.

Tras el acto eleccionario en todo el territorio nacional, los establecimientos educativos que funcionaron como centros de votación regresan a la actividad escolar. Cómo es el cronograma en los distintos puntos del país y dónde no habrá clases.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en cada provincia

En años precedentes, una numerosa cantidad de alumnos no asistieron por confusión o por creer que las instalaciones de los colegios que habían participado de las elecciones no estarían en condiciones. La intención es evitar el ausentismo que suele registrarse cada vez que las instituciones de formación primaria y secundaria han sido sede durante la jornada cívica.

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre

¿Hay clases este lunes 27 de octubre en las escuelas de CABA?

El Gobierno de CABA confirmó que este lunes 27 de octubre habrá clases con absoluta normalidad en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Gestión Electoral realizará desinfección completa de aulas, baños, pasillos y mobiliario.

El mensaje oficial difundido por el Ministerio de Educación de la Ciudad señaló que “una vez finalizada la jornada electoral, el Instituto de Gestión Electoral llevará adelante un operativo de limpieza especial y desinfección en los espacios utilizados durante el domingo 26. De esta manera se garantizará que estén en condiciones para recibir a estudiantes y docentes al día siguiente”.

La iniciativa busca asegurar la continuidad del calendario escolar y evitar interrupciones innecesarias, especialmente en un año en el que las autoridades del ámbito de educación insistieron en “la importancia de mantener la presencialidad y cumplir con la planificación académica prevista”.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aseguró que todas las escuelas abren sus puertas

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmaron que todas las escuelas designadas como centros de votación de las elecciones 2025, abren sus puertas este lunes 27 de octubre.

Las instituciones de gestión estatal, privadas y municipales mantendrán la continuidad de su calendario académico, sin excepción alguna, para que las clases continúen sin demoras.

Cómo funcionarán las escuelas en provincia de Buenos Aires

La medida quedó plasmada en la Resolución 3915/2025 y fue acompañada por un operativo especial de limpieza y desinfección en las 4.920 escuelas bonaerenses donde se instalaron mesas electorales.

En el resto del territorio de la República Argentina: Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Córdoba, también desarrollarán la dinámica de clases normalidad durante toda la jornada y en todos los niveles y modalidades.

Donde no habrá clases este lunes 27 de octubre en Argentina

Entre Ríos

-Sin clases en turno mañana del lunes 27.

-Solo en establecimientos que funcionen como centros de votación.

-Personal directivo y de limpieza trabajará normalmente.

San Juan

-Suspendidas las clases del turno mañana lunes 27.

-Tareas de limpieza y reacondicionamiento.

Jujuy

- En los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las elecciones

- En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada.

- En los establecimientos educativos privados aclararon que "la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios".

La Rioja

-Las actividades escolares se retomarán con normalidad en el turno tarde, garantizando así el regreso habitual de los estudiantes y docentes a las aulas.

-El lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en los establecimientos afectados.

Santa Cruz

-No habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria en todo el territorio provincial.

-La jornada fue declarada feriado provincial obligatorio por la Ley N° 3342, sancionada por la Legislatura santacruceña el 13 de marzo de 2014

Salta

-El operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese horario en ese turno no tendrán clases.

La Pampa

-El Ministerio de Educación provincial informó que se suspenderán las actividades del turno mañana en los establecimientos afectados por las elecciones del 26 de octubre.

San Luis

-El Ministerio de Educación de San Luis informó que el lunes 27 no habrá clases en el turno mañana en las escuelas estatales utilizadas para las elecciones.

El turno tarde retomará sus actividades con normalidad, mientras que en las escuelas técnicas la suspensión se extenderá durante toda la jornada.

Misiones

-Se suspenden las clases presenciales el lunes 27 de octubre en el turno mañana en los establecimientos dependientes del CGE que funcionaron como centros de votación.

Corrientes

-Las escuelas que serán utilizadas como centros de votación no dictarán clases el lunes 27 de octubre en ninguno de los turnos.

Chaco

-Las instituciones afectadas por el operativo electoral no dictarán clases en el turno mañana

-Para garantizar la limpieza y preparación de las aulas antes del regreso de los estudiantes.

Santiago del Estero

-"No se dictarán clases en el turno mañana”, explicó Consejo General de Educación de Santiago de Estero.

