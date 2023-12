“En posición de ataque”: la comunicación no verbal de Caputo al anunciar las medidas

Más allá de las horas de coaching a las que son sometidos los políticos argentinos para enfrentar, y tratar de salir airosos, de un discurso público o una entrevista periodística, existen gestos o actitudes corporales que no se condicen con sus dichos, y que no se pueden ocultar detrás de esos entrenamientos.

Tocarse la nariz, rascarse la cabeza, el tono de voz, mirar sin levantar la cabeza, o movimientos corporales son algunos de los ejemplos de comunicación no verbal que descubren si la persona miente u oculta algo de lo que está contando.

El martes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó su primer discurso, grabado, en el cual dio a conocer las nuevas medidas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei.

Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal, aseguró a PERFIL que “hubo cierta circunspección en su postura. Es decir, se esforzó por no mover su cuerpo, sus manos, y tratar de ser eficaz. En varias oportunidades agachaba la cabeza para leer y cuando la levantaba para mirar a cámara, solo levantaba la vista, no la cabeza. Es la mirada que muchas veces hizo Javier Millei en sus fotografías”, explicó Lescano en su charla con este diario. “Se trató de un movimiento (M54) que se realiza cuando estamos al acecho, agazapados. Todos los mamíferos hacen el mismo gesto, gatos, perros, osos, tigres, y humanos. Se hace cuando algo no nos gusta, desconfiamos, o cuando, inclusive, estamos en una posición de ataque sabiendo que tenemos una potencia, una responsabilidad o una autoridad asimétrica sobre aquellas personas a las que nos dirigimos, a las cuales las terminamos viendo como nuestra presa. El gesto de agachar la cabeza y sostener la mirada es el M54 del sistema de codificación de acción facial”, agregó.

Según explicó Lescano, “la comunicación no verbal es una herramienta muy poderosa y su trabajo científico descansa sobre tres bases. Por un lado, la psicología, para entender al sujeto que se está analizando. Por el otro, la sociología, para entender el contexto. Y por último, la antropología, para entender a la especie humana”, aseguró el especialista de la disciplina que se basa en la teoría de las microexpresiones desarrollada por el psicólogo Paul Ekman, que permiten conocer el estado emocional de la persona que las realiza.

Además de analizar el mensaje de Caputo, Lescano también puso su mirada sobre la gestualidad de Cristina Fernández, Alberto Fernández y el propio Milei en el Congreso Nacional, durante la asunción del nuevo presidente.

La posición de CFK con las manos en el bolsillo y sus movimientos corporales no pasaron desapercibidos para el público en general.

En este sentido, Lescano señaló que “las manos ocultas tienen diversos significados. No es lo mismo ocultar las manos debajo de las axilas en un cruce de brazos o detrás de la espalda, como si fuera un gerente. Las manos en los bolsillos representan cierta comodidad, que no necesita una postura de etiqueta, de cuidado, o de consideración hacia la otra persona, ya que las manos no se guardan en los bolsillos ante una persona de mayor jerarquía.

La gestualidad de CFK denotó que para ella el presidente electo no tiene la jerarquía suficiente como para que su postura demuestre consideración y respeto. En este caso se puede decir que hasta hubo un cierto grado de desconsideración hacia Javier Milei.

Otro de los gestos que no pasaron desapercibidos para las personas fue el de Milei, cuando se sentó en el sillón de Rivadavia. “Milei tiene una gestualidad histriónica, su código comunicacional es muy potente, por lo cual no le es posible, con el amplio repertorio de gestos que él despliega en una conversación, simular con eficacia. Cuando se sentó en el sillón presidencial, hace un gesto con su comisura izquierda, una mueca, y la sonrisa va hacia un costado. Es una mezcla de acciones que reflejan desprecio, rechazo o asco por algo. Podemos intuir que hubo una correlación entre el asco y el desprecio que Milei siente por el Estado al momento de ocupar el sillón presidencial”.

Por último, Lescano se refirió a la gestualidad de Alberto Fernández, al dejar el recinto. “Se notó la seriedad de las personas que no están disfrutando nada de lo que pasa en ese momento. La única sonrisa de alivio que se vio en el momento en el que saludó a todos y dijo ‘buenísimo, me voy’. La palmada a Milei tuvo una carga de conceder responsabilidades. Como que le dijo: ‘Ahora hacé lo que puedas, la responsabilidad es toda tuya’”, concluyó.