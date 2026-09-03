Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el estudiante de La Plata que estaba desaparecido

El estudiante de 21 años Mariano Martínez, cuya desaparición mantenía en vilo a su familia y a la comunidad académica bonaerense, fue localizado este jueves en la provincia de Córdoba. Según confirmaron fuentes oficiales, el joven se presentó de manera voluntaria y en buen estado de salud en una dependencia policial.

La alarma sobre su paradero se encendió el pasado lunes, cuando el joven concurrió a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para presentar un trabajo obligatorio. De acuerdo con lo publicado por el diario La Nación, Mariano Martínez ingresó al predio universitario pero manifestaba un visible malestar físico.

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Debido a cómo se sentía, le dejó las maquetas y carpetas a un compañero para que las entregara por él antes de retirarse rápidamente de la institución. Tras abandonar la unidad académica, los registros de cámaras de seguridad y tarjetas de transporte permitieron reconstruir los primeros tramos de su recorrido urbano.

La investigación judicial constató que abordó un colectivo de la línea 275 hacia la estación de trenes platense y, posteriormente, subió a una formación del tren Roca, con destino a la terminal de Constitución.

Un dato que generó profunda angustia e incertidumbre en su círculo íntimo fue un texto enviado por el propio estudiante. Según detalló el canal Crónica, la madre del universitario reveló que su hijo le transmitió a un familiar la clave de su computadora, lo que fue interpretado preliminarmente por sus allegados como un mensaje de despedida.

El estudiante de 21 años se presentó en una comisaría de Córdoba

A la par de esa señal de alerta, los padres del muchacho precisaron que había pasado largas jornadas sin dormir para culminar la entrega académica exigida. El desgaste físico acumulado alimentó la hipótesis inicial de una desorientación por cansancio extremo o un colapso derivado del estrés.

Sin embargo, el rastreo se complicó una vez que la imagen de Mariano Martínez se perdió en las adyacencias del nodo de Constitución. La causa, bajo la órbita de la Justicia de La Plata, mantuvo bajo análisis diversas filmaciones para determinar cómo el estudiante logró trasladarse desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país.

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La incertidumbre finalizó este jueves, cuando el joven ingresó por su propia voluntad a la comisaría cordobesa. Las autoridades de seguridad ratificaron que se encontraba completamente solo y sin signos de violencia al momento de identificarse ante el personal de turno.

Actualmente, los investigadores judiciales y la fuerza policial de Córdoba coordinan las actuaciones correspondientes para efectuar la revinculación con sus padres y tomar la declaración testimonial respectiva.