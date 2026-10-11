domingo 11 de octubre de 2026
SOCIEDAD
40 días después

Encontraron en Las Toninas el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Oscar Barbero, de 64 años, se había perdido con Félix Mendieta, de 43. Salieron la tarde nubosa del 21/09 y no se supo más de ellos, pese a amplio operativo de búsqueda. Su hija lo reconoció por la ropa y sus pertenencias. Su compañero sigue desaparecido.

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kayakistas desaparecidos | NA/Redes

Oscar Barbero, uno de los dos hombres que eran buscados desde el 21 de septiembre tras desaparecer mientras navegaban en kayak frente a Santa Teresita, fue encontrado muerto en una playa de Las Toninas. Su hija lo identificó durante la madrugada de este domingo por la vestimenta y los objetos personales que llevaba. En tanto, continúa el operativo para encontrar a Félix Mendieta, de 43 años, quien había salido al mar junto a él.

El hallazgo se produjo el sábado, alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil. La Justicia ordenó realizar una autopsia y las pericias correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte.

Entre los objetos encontrados junto a Barbero había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Esas pertenencias, junto con la ropa, permitieron confirmar su identidad.

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Cómo desaparecieron los dos kayakistas en Santa Teresita

Barbero y Mendieta habían ingresado al mar el 21 de septiembre, cerca de las 10, en una jornada con una alerta meteorológica vigente por fuertes vientos. Ambos navegaban en kayak y no regresaron a la costa, lo que activó un amplio operativo de búsqueda por agua, aire y tierra.

Durante la travesía, uno de los hombres logró comunicarse con la Prefectura Naval Argentina para advertir que estaba mar adentro y que no podía regresar por sus propios medios. Según la información difundida sobre el caso, se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, es decir, a más de tres kilómetros de la playa.

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A partir de ese aviso, se desplegaron embarcaciones, medios aéreos y patrullajes terrestres para intentar localizarlos. Las tareas se extendieron por distintos sectores del Partido de La Costa y estuvieron condicionadas por las ráfagas de viento, que habrían alcanzado los 60 kilómetros por hora.

La investigación por la muerte de Oscar Barbero

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú. El funcionario dispuso una autopsia y otras medidas periciales para establecer las circunstancias de la muerte.

Tras la identificación de Barbero, la búsqueda continúa para encontrar a Félix Mendieta, cuyo paradero todavía se desconoce.

LB

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