Santa Teresita: buscan a dos kayakistas que ingresaron al mar y no volvieron

En la localidad balnearia de Santa Teresita, dos kayakistas siguen desaparecidos y son intensamente buscados en el mar por efectivos de Prefectura Naval.

Las dos personas entraron al agua aproximadamente a las 10:00 de este lunes 21 de septiembre, pero al no poder salir, una de ellas consiguió comunicarse con la fuerza federal marítima para alertar sobre lo que estaba pasando. Rápidamente, personal de Prefectura Naval comenzó un operativo de rescate que se complicó por las adversas condiciones climáticas provocadas por los fuertes vientos.

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Los efectivos implementaron el protocolo de búsqueda habitual en estos casos y una moto de agua se dirigió hacia el lugar, pero los kayakistas ya no se encontraban allí.

La agencia Noticias Argentinas (NA) informó que uno de los kayaks es modelo Karku, de color verde y el otro es modelo Escualo, de color turquesa.

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El 29 de enero de este año, un hombre de 41 años fue hallado muerto luego de ingresar al mar en la localidad balnearia de Santa Teresita.

La víctima, identificada como Mariano A., entró al agua junto a su novia y ambos empezaron a ahogarse tras ser arrastrados por la corriente; sin embargo, la mujer consiguió ser rescatada por los guardavidas, pero el hombre no pudo ser localizado, por ese motivo, el personal de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina empezaron una búsqueda de emergencia.

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Finalmente, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense, los prefectos y la División Drones encontraron el cuerpo ya sin vida del hombre a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas.

HM/LT