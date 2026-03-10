"Hace 13 años un argentino comenzó a mostrarle al mundo un camino de encuentro. Y lo sigue haciendo". Con ese mensaje distintas entidades de diálogo religioso rememoraron la fecha en que Jorge Mario Bergoglio se transformó en el Papa Francisco y destacaron su legado.

Casa Común, la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires,el Centro Islámico de Buenos Aires, la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Confernecia Episcopal Argentina; Sant´Egidio, el Congreso Judío Latinoamericano, Movimiento de los Focolares, el Instituto del Diálogo Interreligioso y Criterio citaron la encíclica Encíclica Fratelli tutti, que sostiene que "hablar de 'cultura del encuentro' significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos".

LT