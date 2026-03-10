martes 10 de marzo de 2026
SOCIEDAD
13 años de la asunción

Entidades de diálogo religioso destacaron el legado del Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio se transformó en Papa el 13 de marzo de 2013. Y un grupo de entidades de encuentro entre religiones lo evocaron con un mensaje.

Banner Francisco 10032026
Banner Francisco | Cedoc

"Hace 13 años un argentino comenzó a mostrarle al mundo un camino de encuentro. Y lo sigue haciendo". Con ese mensaje distintas entidades de diálogo religioso rememoraron la fecha en que Jorge Mario Bergoglio se transformó en el Papa Francisco y destacaron su legado.

Banner Francisco 10032026

Casa Común, la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires,el Centro Islámico de Buenos Aires, la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Confernecia Episcopal Argentina; Sant´Egidio, el Congreso Judío Latinoamericano, Movimiento de los Focolares, el Instituto del Diálogo Interreligioso y Criterio citaron la encíclica Encíclica Fratelli tutti, que sostiene que "hablar de 'cultura del encuentro' significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos".

