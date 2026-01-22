Obreros denunciaron que "los encerraban" en una obra, pero hubo tajante rechazo de la empresa

Nueve obreros peruanos que trabajan en la construcción de un complejo turístico de lujo en Punta del Este denunciaron que fueron "encerrados en la obra luego de terminar la jornada laboral". Las acusaciones apuntaban a la empresa Wassay, socia en el emprendimiento de la filial uruguaya de CRIBA, pero consultados los voceros de esta última por Cadena del Mar, negaron de manera tajante que se vulneren derechos laborales.

Según fuentes cercanas a la constructora CRIBA, los hechos denunciados habrían ocurrido "fuera del ámbito directo de la obra", y señalaron que la firma "está completamente comprometida con el esclarecimiento de la situación, y a disposición para aportar toda la información que sea requerida en Sede Judicial o administrativa".

La empresa de la familia argentina Tarasido, destacó que respeta a ultranza los "estándares éticos y condiciones de trabajo dignas y seguras".

El hecho trascendió luego que los albañiles denunciaran que habian sido presuntamente encerrados, con un video donde mostraban que presuntamente les habían cerrado puertas y ventanas para impedir que salieran. “Miren como nos tienen, encerrados ¿Qué le habremos hecho a esa persona? Nada”, cuestionaba uno de los obreros en la filmación. La situación quedó denunciada ante una comisaría en Maldonado.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), liderado por el secretario general Michael Pistone, indicó que los obreros peruanos "no habían reportado antes estas condiciones por temor a represalias".

"Nos llegó un video realizado por los propios compañeros peruanos, donde denuncian que la empresa los había dejado encerrados", explicó Pistone en declaraciones recogidas por medios locales como Cadena del Mar. Tras la revelación, los delegados sindicales actuaron rápidamente, formalizando la denuncia policial.

Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uruguayo a cargo del Inspector General Luis Puig, señaló que realizaron inspecciones en el lugar antes de la denuncia. "Hemos realizado inspecciones estos días, incluso antes de que se hiciera pública la denuncia", afirmó Puig. En tanto, en asamblea, los trabajadores declararon al dueño de Wassy "persona no grata".

CRIBA y Wassy involucradas

Los trabajadores estaban empleados por la empresa Wassy en la megaobra del Cipriani Ocean Resort Residences & Casino. El proyecto, que transforma el antiguo Hotel San Rafael en un lujoso resort con casino y residencias, es ejecutado por CRIBA S.A. Uruguay, filial de la gigante constructora argentina CRIBA, según informó la agencia Agencia Noticias Argentinas.

CRIBA es una empresa familiar fundada hace más de 70 años por Alberto Tarasido en Buenos Aires, y se ha posicionado como líder en obras de ingeniería y arquitectura en Argentina y Uruguay. Con presencia en el mercado uruguayo desde hace más de una década, ha participado en proyectos icónicos, consolidando su expansión regional.

En este caso, CRIBA subcontrató a Wassy para tareas específicas como trabajos en piedra y techos, lo que establece una conexión directa pero contractual: Wassy opera bajo la supervisión de CRIBA, sin evidencia de propiedad o fusión entre ambas.

Sin embargo, CRIBA quedaría implicada dado que la normativa uruguaya sobre tercerización laboral establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal en el deber del respeto de los derechos de los trabajadores a cargo de la subcontratada. Si se confirman violaciones, podrían derivar en sanciones administrativas o penales.

