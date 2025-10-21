Eudeba premió a 45 estudiantes becados de la UBA por su rendimiento sobresaliente

La Universidad de Buenos Aires reconoció este jueves el mérito académico donde más cuesta: en la adversidad. Se celebró la 27º edición del Premio Eudeba, el prestigioso galardón que la editorial universitaria (Eudeba) y la Dirección General de Becas entregan a los estudiantes que, mientras necesitan ayuda económica para cursar, demuestran un rendimiento académico sobresaliente.
El espíritu del premio, que se otorga año tras año, es justamente ese: poner en valor a los estudiantes que demuestran que las situaciones socioeconómicas dificultosas no son un impedimento para alcanzar la excelencia. Es un reconocimiento directo al doble mérito: el de cursar una carrera universitaria y el de hacerlo superando barreras que otros compañeros no tienen.
Este año, 45 estudiantes fueron los homenajeados, seleccionados de un universo total de 3.500 becarios que reciben algún tipo de ayuda económica. El reconocimiento, entregado en el Aula Magna de la Facultad de Odontología, consta de un diploma que acredita su destacada labor académica y una colección de libros del catálogo de Eudeba.
La ceremonia, que se realizó a las 18 en la sede de Marcelo T. de Alvear, contó con la presencia no solo de los alumnos premiados y sus familiares, sino también de importantes autoridades de la Universidad. El evento busca visibilizar el esfuerzo de los estudiantes y el impacto positivo de los programas de ayuda.
La entrega de diplomas estuvo encabezada por el secretario de Bienestar Estudiantil, Gustavo Galli; el presidente de Eudeba, Gonzalo Álvarez; el Coordinador General de Becas Estudiantiles, Ramiro Fernández Sarraf; y la directora General Interina de Becas, Gladys Saieva.
Los 45 galardonados forman parte del amplio sistema de becas de ayuda económica de la UBA, que incluye programas clave como las “Becas Sarmiento”, “Becas Avellaneda” y “Becas Ricardo Rojas”. A estos se suma la iniciativa “Más Graduados”, que destaca por incorporar el apoyo de particulares y empresas como Farmacity, Tanki, OCP Techo y la ONG Cilsa.
Premio Nobel de la Paz 2025: quiénes son los candidatos a ganar la medalla de oro
Listado de Alumnos ganadores del Premio Eudeba por Facultad:
FACULTAD DE AGRONOMÍA
AGUILAR TORANZA, PATRICIO JUAN - CARRERA: INGENIERÍA AGRÓNOMA
PONCE DE LEON, MARTINA - CARRERA: CIENCIAS AMBIENTALES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CENTELLAS, BRIAN ISRAEL - CARRERA: ARQUITECTURA
HERRERO HALAC, BAHÍA - CARRERA: DISEÑO DE INDUMENTARIA
SUÁREZ, MATÍAS IVÁN - CARRERA: ARQUITECTURA
TINANT, EMILIA MAGDALENA - CARRERA: DISEÑO DE INDUMENTARIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CHI, HONGYU - CARRERA: CONTADOR PÚBLICO
GRIMOLDI, FRANCO TOMAS - CARRERA: ECONOMÍA
PINTO, NICOLAS MARTÍN - CARRERA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
QUIROGA, ALANIS MARIA - CARRERA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
GARCÍA CUETO, JAVIER IGNACIO - CARRERA: CIENCIAS FÍSICAS
SÁNCHEZ, CAMILA BELÉN - CARRERA: CIENCIAS FÍSICAS
STILLO, AGOSTINA - CARRERA: CIENCIAS BIOLÓGICAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
BOCIJA RÓTOLO, NATALIA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CATALANO MARTÍNEZ, ARIADNA TERESA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ROMERO, VALENTINA LUCÍA - CARRERA: TRABAJO SOCIAL
SANGUINETTI HAVRILUK, CAMILA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
CAVIEDES, CLARISA - CARRERA: CIENCIAS VETERINARIAS
VILLALBA, LOURDES IVANNA - CARRERA: CIENCIAS VETERINARIAS
FACULTAD DE DERECHO
CAMARA AMERI, EILEEN AGUSTINA - CARRERA: ABOGACÍA
CUCO GONZÁLEZ, MARTINA MARÍA - CARRERA: ABOGACÍA
GONZÁLEZ, CAMILA GIULIANA - CARRERA: ABOGACÍA
INIESTA BUTERA, JUAN PABLO (CILSA) - CARRERA: ABOGACÍA
YEANNES, PILAR DE LOS ÁNGELES - CARRERA: ABOGACÍA
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
JUDKOVSKY RAMÍREZ, AZUL KIARA - CARRERA: BIOQUÍMICA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
BASYK, PALOMA EVANGELINA - CARRERA: HISTORIA
DOBNIEWSKI, SOFÍA- CARRERA: LETRAS
TIMO, JULIANA FLORENCIA - CARRERA: LETRAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CHAMORRO, NICOLÁS FERNANDO - CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MEDINA TORRES, JUAN ESTEBAN - CARRERA: INGENIERÍA CIVIL
PERCOSSI, RENZO - CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
FACULTAD DE MEDICINA
CHIENDA GARCÍA, ASTRID ESTEFANÍA - CARRERA: MEDICINA
MARTÍNEZ, JULIETA AGOSTINA - CARRERA: MEDICINA
MOYANO, SOFÍA - CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL
SANÉS ROBLES, ELIAN NICOLÁS - CARRERA: MEDICINA
URBINA, MICHELLE YASMIN - CARRERA: MEDICINA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ARCAJO, SOFÍA CAMIL- CARRERA: ODONTOLOGÍA
BLUM, DAFNE GUADALUPE - CARRERA: ODONTOLOGÍA
BUGALLO, DIEGO GASTÓN- CARRERA: ODONTOLOGÍA
D’ATRI, STEFANÍA- CARRERA: ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
GERAKIOS, LAURA CANDELA - CARRERA: PSICOLOGÍA. RECIBE PREMIO EN SU NOMBRE LAURA POSSE
IDALGO, MARÍA CLARA - CARRERA: PSICOLOGÍA
LARES FILIPPI, AILÍN - CARRERA: PSICOLOGÍA
MANRRESA PIQUÉ, ANABELLA - CARRERA: PSICOLOGÍA
MENDEZ, MARTINA ANGÉLICA - CARRERA: PSICOLOGÍA
TC/ML