martes 21 de octubre de 2025
SOCIEDAD
Reconocimiento al esfuerzo

Eudeba premió a 45 estudiantes becados de la UBA por su rendimiento sobresaliente

En la 27º edición del galardón, la editorial universitaria y la Dirección de Becas destacaron a los alumnos que, pese a afrontar situaciones socioeconómicas adversas, lograron la excelencia académica. La ceremonia se realizó en la Facultad de Odontología.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020
27º EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA. | UBA

La Universidad de Buenos Aires reconoció este jueves el mérito académico donde más cuesta: en la adversidad. Se celebró la 27º edición del Premio Eudeba, el prestigioso galardón que la editorial universitaria (Eudeba) y la Dirección General de Becas entregan a los estudiantes que, mientras necesitan ayuda económica para cursar, demuestran un rendimiento académico sobresaliente.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020

El espíritu del premio, que se otorga año tras año, es justamente ese: poner en valor a los estudiantes que demuestran que las situaciones socioeconómicas dificultosas no son un impedimento para alcanzar la excelencia. Es un reconocimiento directo al doble mérito: el de cursar una carrera universitaria y el de hacerlo superando barreras que otros compañeros no tienen.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020

Este año, 45 estudiantes fueron los homenajeados, seleccionados de un universo total de 3.500 becarios que reciben algún tipo de ayuda económica. El reconocimiento, entregado en el Aula Magna de la Facultad de Odontología, consta de un diploma que acredita su destacada labor académica y una colección de libros del catálogo de Eudeba.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020

La ceremonia, que se realizó a las 18 en la sede de Marcelo T. de Alvear, contó con la presencia no solo de los alumnos premiados y sus familiares, sino también de importantes autoridades de la Universidad. El evento busca visibilizar el esfuerzo de los estudiantes y el impacto positivo de los programas de ayuda.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020

La entrega de diplomas estuvo encabezada por el secretario de Bienestar Estudiantil, Gustavo Galli; el presidente de Eudeba, Gonzalo Álvarez; el Coordinador General de Becas Estudiantiles, Ramiro Fernández Sarraf; y la directora General Interina de Becas, Gladys Saieva.

EDICIÓN DEL PREMIO EUDEBA 20251020

Los 45 galardonados forman parte del amplio sistema de becas de ayuda económica de la UBA, que incluye programas clave como las “Becas Sarmiento”, “Becas Avellaneda” y “Becas Ricardo Rojas”. A estos se suma la iniciativa “Más Graduados”, que destaca por incorporar el apoyo de particulares y empresas como Farmacity, Tanki, OCP Techo y la ONG Cilsa.

Listado de Alumnos ganadores del Premio Eudeba por Facultad:

FACULTAD DE AGRONOMÍA

AGUILAR TORANZA, PATRICIO JUAN - CARRERA: INGENIERÍA AGRÓNOMA

PONCE DE LEON, MARTINA - CARRERA: CIENCIAS AMBIENTALES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

CENTELLAS, BRIAN ISRAEL - CARRERA: ARQUITECTURA

HERRERO HALAC, BAHÍA - CARRERA: DISEÑO DE INDUMENTARIA

SUÁREZ, MATÍAS IVÁN - CARRERA: ARQUITECTURA

TINANT, EMILIA MAGDALENA - CARRERA: DISEÑO DE INDUMENTARIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CHI, HONGYU - CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

GRIMOLDI, FRANCO TOMAS - CARRERA: ECONOMÍA

PINTO, NICOLAS MARTÍN - CARRERA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

QUIROGA, ALANIS MARIA - CARRERA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

GARCÍA CUETO, JAVIER IGNACIO - CARRERA: CIENCIAS FÍSICAS

SÁNCHEZ, CAMILA BELÉN - CARRERA: CIENCIAS FÍSICAS

STILLO, AGOSTINA - CARRERA: CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

BOCIJA RÓTOLO, NATALIA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CATALANO MARTÍNEZ, ARIADNA TERESA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ROMERO, VALENTINA LUCÍA - CARRERA: TRABAJO SOCIAL

SANGUINETTI HAVRILUK, CAMILA - CARRERA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

CAVIEDES, CLARISA - CARRERA: CIENCIAS VETERINARIAS

VILLALBA, LOURDES IVANNA - CARRERA: CIENCIAS VETERINARIAS

FACULTAD DE DERECHO

CAMARA AMERI, EILEEN AGUSTINA - CARRERA: ABOGACÍA

CUCO GONZÁLEZ, MARTINA MARÍA - CARRERA: ABOGACÍA

GONZÁLEZ, CAMILA GIULIANA - CARRERA: ABOGACÍA

INIESTA BUTERA, JUAN PABLO (CILSA) - CARRERA: ABOGACÍA

YEANNES, PILAR DE LOS ÁNGELES - CARRERA: ABOGACÍA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

JUDKOVSKY RAMÍREZ, AZUL KIARA - CARRERA: BIOQUÍMICA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

BASYK, PALOMA EVANGELINA - CARRERA: HISTORIA

DOBNIEWSKI, SOFÍA- CARRERA: LETRAS

TIMO, JULIANA FLORENCIA - CARRERA: LETRAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CHAMORRO, NICOLÁS FERNANDO - CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MEDINA TORRES, JUAN ESTEBAN - CARRERA: INGENIERÍA CIVIL

PERCOSSI, RENZO - CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE MEDICINA

CHIENDA GARCÍA, ASTRID ESTEFANÍA - CARRERA: MEDICINA

MARTÍNEZ, JULIETA AGOSTINA - CARRERA: MEDICINA

MOYANO, SOFÍA - CARRERA: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COSMETOLOGÍA FACIAL Y CORPORAL

SANÉS ROBLES, ELIAN NICOLÁS - CARRERA: MEDICINA

URBINA, MICHELLE YASMIN - CARRERA: MEDICINA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

ARCAJO, SOFÍA CAMIL- CARRERA: ODONTOLOGÍA

BLUM, DAFNE GUADALUPE - CARRERA: ODONTOLOGÍA

BUGALLO, DIEGO GASTÓN- CARRERA: ODONTOLOGÍA

D’ATRI, STEFANÍA- CARRERA: ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

GERAKIOS, LAURA CANDELA - CARRERA: PSICOLOGÍA. RECIBE PREMIO EN SU NOMBRE LAURA POSSE

IDALGO, MARÍA CLARA - CARRERA: PSICOLOGÍA

LARES FILIPPI, AILÍN - CARRERA: PSICOLOGÍA

MANRRESA PIQUÉ, ANABELLA - CARRERA: PSICOLOGÍA

MENDEZ, MARTINA ANGÉLICA - CARRERA: PSICOLOGÍA



