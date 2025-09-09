Cuándo es el Día del Estudiante 2025 y qué se festeja en la Argentina

El Día del Estudiante en la Argentina se celebra el 21 de septiembre, una tradición que atraviesa a generaciones de jóvenes del nivel secundario y universitario. Este año, la fecha cae en domingo, por lo que no implicará un día extra de descanso escolar, aunque sí se espera que los estudiantes lo festejen en parques y plazas, con actividades al aire libre.

La efeméride se instauró en 1902, cuatro años después de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” por su aporte a la educación pública, gratuita y obligatoria. La elección de la fecha responde a que el 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos del exmandatario, fallecido en Paraguay. El entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Salvador Debenedetti, impulsó esta conmemoración, que rápidamente se transformó en tradición.

Sarmiento, además de haber sido presidente de la Nación, dejó un legado central en la educación, impulsó la creación de más de 800 escuelas, fundó la Biblioteca Nacional de Maestros y promovió la capacitación docente, logrando un aumento significativo en la matrícula escolar.

Hoy, el Día del Estudiante se vive como una jornada de recreación y encuentro entre jóvenes, especialmente en espacios verdes y plazas. Algunas universidades y escuelas adhieren formalmente, mientras que otras continúan con sus actividades.

La particularidad es que la fecha coincide con el Día de la Primavera, que celebra la llegada de la nueva estación en el hemisferio sur. Si bien no existe relación directa entre ambas efemérides, la coincidencia de calendarios consolidó la costumbre de asociar el festejo estudiantil con la alegría y el encuentro al aire libre.

El cambio de estación se produce en torno al equinoccio de septiembre, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Este fenómeno astronómico varía cada año, aunque suele ocurrir entre el 21 y 23 de septiembre.

