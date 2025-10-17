F1, La Película, fue una de las películas más vistas en cine este 2025, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt. Los fanáticos del deporte podrán disfrutar el film en el servicio de streaming dentro de poco.

La producción tiene la colaboración de Lewis Hamilton y Jerry Bruckheimer, y ahora amplía su alcance en streaming.

La princesa Charlotte de Gales se declaró fan de “K-Pop Demon Hunters”, la película animada que conquistó Netflix | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuándo ver F1, La Película

De acuerdo a la producción del film, F1, La Película podrá verse en el servicio de Apple TV+ a partir del viernes 12 de diciembre.

El film fue grabado durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, fue la séptima ficción más taquillera de 2025 y más vista que las ficciones de superhéroes. Durante la ficción, aparecerán los 10 equipos reales de F1, pilotos reales, la FIA y promotores del deporte colaborando.

Bridgerton 4: el amor entre Benedict y Sophie llega con una historia de cuento y fechas confirmadas | Perfil

La historia muestra a Sonny Hayes, un piloto que en los años ’90 prometía mucho en Fórmula 1, hasta que un accidente grave casi le pone fin a su carrera. Luego de décadas alejado del primer nivel, vive como piloto contratado de menor perfil. Su excompañero Rubén Cervantes le ofrece una oportunidad para volver: que se sume al equipo ficticio APXGP, al borde del colapso, para rescatarlo. Hayes vuelve, entrena al novato Joshua Pearce, enfrenta sus demonios del pasado, la rivalidad implícita con su compañero de equipo (que también corre contra él) y busca redención personal.

En lo que respecta a la ganancia que recaudó, la película juntó US$ 629 millones, lo que la posiciona entre las más vistas y como la producción mejor posicionada en la historia de Apple Studios, además del filme de automovilismo más exitoso jamás realizado.

MC.