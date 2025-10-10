Este viernes 10 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un horario distinto gracias a la fecha como “jornada no laborable con fines turísticos” por el Día de la Diversidad Cultural. De acuerdo a la información oficial dada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios esenciales estarán asegurados, mientras que otros sectores tendrán modificaciones.

Según la información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la prestación de servicios esenciales estará garantizada, mientras que otras áreas experimentarán cambios en sus horarios y funcionamiento.

Cómo funcionarán este viernes 10 de octubre los servicios

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó el cronograma para el día no laborable con fines turísticos por el Día de la Diversidad Cultural con los siguientes horarios:

Hospitales: funcionarán las guardias , las áreas críticas , los laboratorios de guardia y el SAME .

Escuelas: cerradas.

Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 horas , recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30 .

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y Dirección General de Rentas: cerradas.

Sedes Comunales: cerradas.

Registro Civil: permanecerá cerrado . Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12 horas .

Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

Policía y Bomberos de la Ciudad, Emergencias Línea 911, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Parques y espacios públicos

Jardín Botánico Carlos Thays: abierto.

Ecoparque: abierto .

Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta.

Reserva Ecológica Costanera Norte: abierta.

Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta.

Museos: abiertos de 11 a 20 horas.

Torre Monumental: abierta de 10 a 18 horas.

Planetario: abierto de 11 a 21 horas.

Bibliotecas públicas (Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata): abiertas de 10 a 20 horas.

