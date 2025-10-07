Feriado del 12 de Octubre: el Gobierno vuelve a llamarlo Día de la Raza

El Gobierno de Javier Milei volvió a abrir la polémica sobre el feriado del 12 de octubre y retoma la denominación del “Día de la Raza”, como era conocido hasta 2010. En caso de oficializarse, la decisión implicaría dar marcha atrás con el Decreto 1584/10, firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner que había dejado atrás el concepto de "raza" y dio lugar a la promoción del diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Las referencias oficiales ya reflejan el cambio terminológico. Aunque no se emitió un anuncio formal por parte del Poder Ejecutivo nacional, en el sitio web del Ministerio del Interior se evidenció el regreso a la nomenclatura original.

Sin embargo, a través de un acto administrativo previo, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos firmó la Resolución N.º 139 que estableció que se “trasladase el feriado nacional del día 12 de octubre ‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’ correspondiente al año 2025 al viernes 10 de octubre del mismo año”.

Captura del sitio web oficial del Miinisterio del Interior de la Nación

El retorno a la calificación “Día de la Raza” representa un giro en la política cultural del país. Desde fines del siglo XX, diversos movimientos critican esta festividad por conmemorar el sometimiento de las comunidades indígenas.

Se espera la comunicación oficial de la Casa Rosada, pero parece un hecho la eliminación de la nominación del 12 de octubre como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

El cambio generó controversia en algunos sectores, ya que la consideran como “un retroceso en materia de derechos y una negación de la diversidad cultural argentina”.

No es la primera vez que la administración presidida por Javier Milei utiliza la antigua denominación. En el año 2024, durante su primer año de gestión, el Gobierno ya había optado por referirse a la jornada como "Día de la Raza", desoyendo la directiva establecida por el decreto que había sido rubricada por la ex jefa de Estado, Cristina Kirchner.

El año pasado, la medida se manifestó en gacetillas oficiales y en material audiovisual. Un video publicado en las cuentas de Casa Rosada, y posteriormente compartido por el presidente Javier Milei, formalizó la postura.

Cambio de denominación

En Argentina, la fecha se conocía como el "Día de la Raza" hasta 2010. Ese año, se adoptó la nueva denominación para reconocer la diversidad cultural y étnica de todos los pueblos. La descripción oficial del feriado, que aún aparece en la página web del Gobierno, explica que el cambio de paradigma busca valorar la inmensa variedad de culturas que contribuyen a la construcción de nuestra identidad.

