Habló el periodista atacado mientras conducía su programa de radio: "Vinieron a matarme"

Luis Mancini, periodista y propietario de FM Horizonte en la localidad de Villa Río Bermejito, Chaco, fue atacado esta semana por dos personas mientras salía al aire en su programa matutino. El conductor denunció que la agresión se debe a las investigaciones que viene realizando, entre otras, sobre funcionarios que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia. La agresión generó un amplio repudio.

"Estábamos tratando diversos temas y entre esos, algunos hechos de corrupción que ocurren en Bermejito", reveló Mancini tras la paliza. "Y de repente entró al estudio el secretario de Obras Públicas (César Gavilán) y su hermano (Ramón), que es guardaespaldas y es experto en artes marciales. Ellos entraron a la radio, de una patada en la radio. Se me tiran encima y me empiezan a agredir. Y sin mediar palabra", agregó en declaraciones a Chaco Día por Día.

En este marco, dijo que "si no fuera por la gente que escuchó lo que pasaba y vino a la radio, estas personas me mataban, porque vinieron a matarme". Y contó: "Los médicos me dijeron que tengo traumatismo de cráneo, de tórax y tengo un enfisema pulmonar por los golpes. Por eso estuve en terapia intensiva hasta hace un rato. Además, tengo escoriaciones por todos lados".

El periodista, quien además es presidente del PJ local, afirmó que los videos de las cámaras de seguridad que están instaladas en su radio muestran a otras dos personas involucradas en el ataque: el chofer que los trajo en un auto a los agresores y otra persona más que estaba en la calle esperando a bordo de una motocicleta, como apoyo.

El momento del ataque.

"Hay dos personas más que participan: el chofer, que es el inspector de Bromatología de Bermejito quien lo trajo en el auto de alta gama del municipio y otro hermano de los Gavilán que llega en otra moto. Estas cuatro personas participan en el intento de homicidio", expresó. En este marco, hizo responsable por lo ocurrido en su radio al intendente de la localidad. "Acuso directamente al intendente Paredez", aseveró. "Quiero seguridad. Temo por la vida de mis dos nenitos", añadió.

El ataque fue repudiado por personalidades de la política y entidades periodísticas. "Repudiamos las agresiones hacia el periodista Luis Mancini de Villa Rio Bermejito, la violencia no es el camino", expresó la diputada nacional Graciela Ocaña. "Repudio profundamente las agresiones sufridas tras la golpiza dada al periodista Luis Mancini de Villa Rio Bermejito Chaco", agregó Elisa Carrió.

"El periodista Luis Mancini sufrió una golpiza y destrozos e incendio en su radio de Villa Rio Bermejito x denunciar públicamente a funcionarios q cobraban d manera irregular el IFE", dijo Mariana Zuvic, y concluyó: "Que denunciar la corrupción no nos cueste la vida, basta de impunidad de los mafiosos en el poder".

Por su cuenta, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también emitió un comunicado. "Repudiamos el grave ataque a Luis Macini, periodista y propietario de FM Horizonte, de Villa Río Bermejito (Chaco) mientras hacía su programa radial. El hecho sucedió ayer por la mañana cuando Mancini fue golpeado por dos personas que ingresaron al estudio", afirmaron desde Adepa.