Horror en Avellaneda: una mujer policía mató a su hija y luego se quitó la vida

La localidad bonaerense de Lomas de Zamora fue golpeada por una inmensa tragedia porque una mujer integrante de la Policía mató a su pequeña hija y luego se suicidó.

Todo sucedió en un departamento de la calle Mariano Acosta al 600, en Avellaneda, pero la mujer había vivido muchos años en Lomas de Zamora, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), por eso la noticia tuvo su mayor impacto allí.

La oficial Estefanía Luján Espínola fue hallada sin vida junto a su hija, identificada por las iniciales L.J., luego de que la Policía Bonaerense llegara al lugar por un llamado al 911 alertando que la mujer no respondía a los intentos de contactarla.

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Según la hipótesis que manejan los investigadores, la agente habría matado a la menor y luego se habría suicidado usando su arma reglamentaria; sin embargo, la fiscalía sigue recopilando testimonios para reconstruir lo ocurrido y definir qué sucedió dentro de la casa. Por ese motivo, la causa está bajo investigación.

El doble deceso provocó una fuerte conmoción. Familiares y amigos llegaron a la casa velatoria Las Flores, que se encuentra en Portela 461, Lomas de Zamora, para darle el último adiós a la agente y a su hija.

Monteoliva reconoció que aumentó la tasa de suicidios en las Fuerzas y que una de las razones es el endeudamiento

El pasado miércoles 19 agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en declaraciones radiales que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA) que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas se incremento, y reconoció que uno de los motivos son las deudas.

“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes”, declaró la funcionaria.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Y agregó: “Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa”.

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La funcionaria manifestó que “hace mucho tiempo” trabajan en medidas para “cuestiones de ayudas financieras” porque hay “niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas”.

Para luego aclarar: “Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”.