Un importante operativo se desplegó esta mañana en el barrio porteño de Recoleta debido a un incendio en un edificio ubicado en avenida Callao 1421, entre Pacheco de Melo y General Las Heras. A partir del humo y las llamas, un hombre mayor pidió ayuda y fue rescatado del dormitorio de un departamento en el primer piso.

Frente a la emergencia, el SAME, los Bomberos, unidades UMAT, motos médicas, móviles de alta complejidad y patrulleros de la Policía de la Ciudad montaron un amplio operativo de rescate. Afortunadamente, la rápida intervención permitió contener el fuego en el departamento afectado.

A partir de los primeros datos recabados, pudo conocerse que el foco ígneo se habría originado en el dormitorio de un departamento, que da a Avenida Callao al 1400. Los Bomberos utilizaron una escalera extensible para ingresar y sacar al hombre atrapado. Hasta el momento, no hay información sobre heridos graves ni víctimas fatales. Tampoco se confirmó el origen del incendio, aunque se sospecha de un desperfecto en un caloventor.

“El hombre rescatado tenía algunas quemaduras leves, pero logró descender por sus propios medios”, explicó el jefe de Bomberos, Juan Fabris, en diálogo con LN+. A pesar del rescate, fue trasladado al Hospital Fernández para recibir atención. Todavía no se pudo determinar con certeza qué causó el siniestro.

Respecto a la atención médica, desde el SAME informaron que se asistió a 14 personas en el lugar con oxigenación. Además del hombre rescatado, solo fue derivado un menor junto a su padre para control. Como no había humo en las escaleras internas, no fue necesario desalojar el edificio completo.

Según las imágenes registradas, el departamento quedó completamente consumido por el fuego. Mientras tanto, el operativo de seguridad continuaba en la zona y el tránsito seguía restringido en ese sector del centro porteño.