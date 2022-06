Incendio en Recoleta: señas de luces para pedir ayuda, olor insoportable y la desesperación del padre de la familia

La mañana de este jueves comenzó con una trágica noticia luego de que se incendiará un edificio en Recoleta que se cobró la vida de 5 personas e hiriera a otras 35, según confirmó el SAME. "El padre de la familia pedía ayuda desesperado pero no se podía entrar al departamento porque estaba todo en llamas", relató una vecina.

Los vecinos del lugar reconstruyeron la tragedia a través de videos y testimonios, con detalles cruentos sobre la desesperación de los habitantes del edificio. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en el piso vivían 11 integrantes de la misma familia. En el lugar trabajar peritos para saber qué sucedió y la calle se encuentra cortada.

Una vecina que vive en el edificio relató cómo el padre de la familia salió del edificio para pedir ayuda y luego, al no poder entrar nuevamente. “Me desperté por la caída de los escombros y los gritos de mi vecino", dijo.

"El padre de la familia pedía ayuda desesperado desde la escalera; agarró el matafuego, pero no se podía entrar al departamento porque estaba todo en llamas”, contó a TN.

La mujer luego se reencontró con su hijo y rompió en llanto, luego de abrazarse. En las inmediaciones del lugar también se vio a familiares de la colectividad judía quebrados en llanto por lo sucedido.

En medio del rescate, se pudo observar al personal de emergencias intentando rescatar a las víctimas entre el humo y el fuego. Desde adentro, las personas hacían señas de luces para que puedan localizarlos.

Una vecina del barrio sostuvo que escuchó la explosión cerca de las 5 de la mañana. "Yo no sabía qué era, no salí al balcón, pero a los pocos minutos empecé a sentir un olor, y alguien, no se quien, gritaba 'ayuda, ayuda, auxilio'", recordó. Además, rememoró que "el olor por el humo era insoportable".

Qué se sabe de las víctimas y el incendio en Recoleta

Las 5 personas que murieron fueron rescatadas vivas pero por las altas temperaturas y el humo, no pudieron sobrevivir, según explicó personal de Bomberos. Por otro lado, la mujer embarazada rescatada ya se encuentra fuera de peligro.

"Son 3 menores y dos adultos. Heridos hay 18. Pese a las maniobras, los menores fallecieron. Las dos mujeres murieron en los hospitales de Ramos Mejía y Fernández", describió Alberto Crescenti, sobre las primeras informaciones del suceso. Al cierre de esta nota, confirmó que fueron atendidas 35 personas.

Si bien se desconoce por qué se originó el fuego, el jefe de bomberos Pablo Chiardina informó que ya está dominado. Crescenti aseveró ante los medios que el fogón comenzó alrededor de las 5.50 de la mañana.

