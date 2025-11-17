Incendio en un frigorífico de Posadas: se registraron tres explosiones y una bombera necesitó asistencia

Un brutal incendio se desató en la mañana de este domingo en un frigorífico de Posadas, en la provincia de Misiones. Aunque todavía se desconocen las causas del fuego, se registraron tres explosionesy un gran operativo que contó con la presencia de personal policial, equipos de emergencia y bomberos voluntarios.

Las llamas comenzaron cerca de las 11 en el local Campo de San Isidro, de la capital misionera. Según indicaron medios locales, las llamas avanzaron sobre el depósito y estacionamiento del comercio.

Afortunadamente, cuando se inició el incendio solo se encontraba el sereno del establecimiento, quien salió sin inconvenientes y alertó a la Policía. Los equipos, que llegaron pasadas las 11 al lugar, identificaron al menos tres explosiones dentro del predio, lo que complicó las tareas iniciales y obligó a extremar las medidas de seguridad.

El operativo contó con cinco dotaciones, pese a que se sumó una sexta unidad proveniente de Bomberos Voluntarios de Candelaria mientras combatían las llamas. Mientras tanto, autoridades de la Policía de Misiones, del Cuerpo de Bomberos de la Policía y miembros de la Unidad Regional X evaluaron la estructura del edificio para evitar posibles derrumbes.

Durante el operativo, una bombera sufrió un episodio de falta de oxígeno y tuvo que recibir asistencia médica, informó TN. De todas maneras, fuentes cercanas al caso dieron tranquilidad: “Su cuadro no reviste gravedad”.

Las llamas, las explosiones y la densa columna de humo generaron alarma entre los vecinos, que se acercaron a observar lo ocurrido. Ante la concentración de gente, la Policía valló la zona para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los equipos de emergencia sin interrupciones.

Si bien el fuego ya estaba controlado, los equipos continuaban con tareas de enfriamiento y remoción dentro del predio. Las causas del incendio aún no fueron establecidas y seguirán bajo investigación.