Inundación en Corrientes: organizan ollas populares y un diputado pidió la Emergencia Hídrica

La provincia de Corrientes se encuentra enfrentando graves inundaciones como consecuencia de intensas lluvias que afectaron amplias zonas del interior del país. En medio de la tragedia, emergió la solidaridad de los vecinos a través de ollas populares y un diputado le pidió al presidente Javier Milei que declare la emergencia hídrica.

Mientras que el agua aún no baja y se anticipan nuevas lluvias que podrían agravar las inundaciones, la solidaridad de los vecinos se convirtió en un sostén clave para los evacuados y quienes sufrieron pérdidas materiales, sobre todo en las localidades más afectadas de la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El caso de la localidad San Luis del Palmar, a unos 30 kilómetros de la capital correntina, es el caso más crítico, dado que allí cayeron 530 milímetros de lluvia en tres días y se desbordó el río Riachuelo, dejando a casi todo el pueblo bajo agua.

Como consecuencia del desastre, en la localidad correntina, donde llovió el triple de lo habitual para la época, el nivel de agua subió otros 10 centímetros y más de 300 personas debieron ser evacuadas, viéndose obligadas a abandonar sus hogares y acudir a refugios. En la mayoría de los casos, los vecinos desconocen cuándo podrán volver a sus hogares.

Frente al trágico escenario, donde algunas personas no pudieron ni siquiera rescatar lo indispensable, la respuesta inmediata llegó de parte de la propia comunidad, donde vecinos que no fueron afectados por la inundación organizaron ollas populares para asistir a los damnificados, junto a la donación de ropa y juguetes para los más chicos.

Inundaciones en Corrientes: el agua no baja, ya hay más de mil evacuados y anticipan nuevas lluvias

El operativo de emergencia en la zona se encuentra a cargo de bomberos voluntarios, Defensa Civil, Gendarmería y la Policía de Corrientes, quienes se ocuparon de realizar las evacuaciones y se quedaron patrullando y vigilando las viviendas para evitar robos. No obstante, los vecinos denuncian una notable ausencia del Estado en un momento crítico.

En paralelo, el diputado nacional por Corrientes Diógenes González le envió una carta al presidente Milei para ponerlo al tanto de la situación que se encuentra atravesando la provincia, como así también para solicitarle la declaración de la Emergencia Hídrica en la zona donde ya llovió 400 mm en poco tiempo y podrían enfrentar aún más lluvias.

"Ante semejante escenario, el Gobierno provincial viene sosteniendo un esfuerzo concienzudo para atender la emergencia. Por eso, es imprescindible solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional para que declare la Emergencia Hídrica y disponga los medios, para afrontar las consecuencias del desastre", manifestó el legislador.

Hasta el momento, más de mil personas entre evacuados y autoevacuados se vieron obligadas a abandonar sus hogares en San Luis del Palmar, mientras el nivel del agua continúa en ascenso y se espera que el mal tiempo continúe, al menos, hasta el mediodía del miércoles.

Desde el municipio informaron que la crecida se mantiene activa debido a las lluvias registradas en los arroyos tributarios y advirtieron que el panorama podría agravarse en las próximas horas. Actualmente, alrededor del 25% del casco urbano permanece afectado.

Las zonas más comprometidas son cinco barrios ubicados a la vera del Riachuelo, donde en algunas viviendas el agua superó los 120 centímetros. Las autoridades estiman que el descenso será lento y que muchas familias podrían demorar varios meses en regresar a sus casas.

AS.