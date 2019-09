Condenan a Guillermo Pardini por violencia de género a su expareja

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a seis meses de prisión en suspenso para el periodista Guillermo Pardini, por violencia de género a su expareja, la actriz y modelo Verónica Magdalena.

Pardini fue condenado por "lesiones leves dolosas agravadas" a quien por entonces era su pareja en 2015. La Justicia se basó en pruebas que van desde peritos físicos y psicológicos de Magdalena hasta en mensajes de texto en los que Pardini haría alusión a aquellos episodios violentos.

En una entrevista con Paparazzi, Magdalena, de 35 años, revivió cómo conoció a Pardini en el programa Duro de Domar y mantuvieron, al principio, una relación clandestina ya que el periodista estaba casado. Tras su separación, empezaron a vivir juntos y comenzaron, según precisó la actriz, los sucesos de violencia.

Los episodios violentos comenzaron luego de que Pardini revisara mensajes de Facebook de la cuenta de su entonces pareja. "Como él se quedaba en casa y yo dejaba mi cuenta abierta, revisó charlas mías del pasado. Ahí fue que se desató la primera vez", detalló.

"Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara", agregó Magdalena. "En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza. Y ahí hizo un chiste: 'Bueno, por lo menos no te abrí la fría'. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso".

La modelo argumentó que el segundo acto violento comenzó de manera similar, cuando el periodista revisó sus mensajes de celular: "Me agarró del cuello, empezaron los empujones, y se me vino que iba a pasar lo mismo que la primera vez. Hasta que un vecino escuchó los ruidos y los gritos, y vino a tocar timbre. Tuve mucha suerte porque no sé qué podía pasar". "Desde esa noche no lo vi nunca más", aseguró.

El Tribunal y la Fiscalía General N° 10 basaron su fallo en el testimonio de la víctima y, destacaron en un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que constaban una serie de lesiones en sus brazos y piernas. Además, había una nota manuscrita donde se leía: “lo de anoche no es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida”.

Otro argumento del fallo fue la declaración de un amigo de la víctima, quién vio los golpes que la mujer tenía y recordó lo que le había contado en ese momento. A su vez, reconoció una serie de mensajes que intercambió con Pardini donde le preguntaba si le había vuelto a pegar a la víctima y el periodista le respondía que no. También hubo un testimonio del vecino de la mujer, que una noche escuchó varios gritos desde el departamento.

Magdalena contó que sufrió varias pesadillas desde entonces: "Mis lesiones fueron todas verificadas. Está todo probado por testigos". "Hasta el día de hoy tengo pesadillas, siento que me corre por el departamento con un cuchillo. Me tuvieron que hacer pericias psicológicas, la pasé muy mal todos estos meses".

En 2010, Pardini grabó un mensaje en solidaridad con la campaña 231 Hombres x 231 Mujeres, para luchar contra la violencia de género.

El periodista envió su descargo a Paparazzi indicando que "Las acusaciones que me realizan son absolutas mentiras". "Lamentablemente, soy víctima de una denuncia armada con el solo fin de sacarme dinero desde el primer momento. Salen a presionarme a través de los medios aprovechándose de mi trabajo público".

"Entiendo que hay más gente que ha sido víctima con este tipo de sistema. Es vergonzoso que utilicen un tema tan sensible y profundo, con el único objetivo de tener un rédito económico, sin contemplar que hay una enorme cantidad de mujeres que sufren de violencia todos los días". "Actualmente estoy trabajando con los abogados Maximiliano Rusconi, Gustavo Feldman y Martín Chasco, del estudio Rusconi, para probar que todo esto es una maniobra fraudulenta que no persigue justicia sino dinero. La última palabra la tendrá la Justicia", concluyó.

J.D. / CP