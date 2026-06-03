Jonatan Viale y Eduardo Feinmann criticaron la marcha del 3J: “Van a aprovechar a full el cadáver de la nena”

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann cuestionaron al movimiento Ni Una Menos en medio del impacto por el femicidio de Agostina Vega y n la previa de una nueva movilización del colectivo al cumplirese 11 años del 3J.

Durante su programa en Radio Rivadavia, Viale planteó dudas sobre el enfoque adoptado frente a casos recientes. “Yo me pregunto con total honestidad si alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena o es más fácil repetir el libreto”, sostuvo el periodista.

En la misma línea, profundizó sus críticas sobre las consignas del movimiento: “Ya sabemos: ‘Ni una menos’, ‘Vivas nos queremos’, ‘El Estado es responsable’, ‘Paren de matarnos’. Frases hechas no sirven para nada”, expresó. Y agregó: “Es mucho más fácil hacer consignas partidarias y marketineras. Respeto mucho el movimiento, pero no están ayudando a esclarecer la verdad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El conductor también cuestionó lo que consideró un enfoque uniforme en las movilizaciones: “¿Creen que es por ahí? Sigan por ahí”, ironizó. Además, planteó: “Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo”.

Los registros indican que en once años hubo 3424 muertes por violencia de género

En otro tramo, Viale deslizó hipótesis sobre posibles líneas de investigación alternativas y convocó a profundizar en el caso: “¿Tienen idea lo que hay de fondo acá? ¿Tienen ganas de saber?”, señaló. Y continuó: “Tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política”.

Asimismo, insistió en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del hecho: “Vamos por la verdad, en serio, de lo que pasó con esta chica. Vamos por la verdad, en serio”, remarcó. En ese marco, también cuestionó explicaciones simplificadas sobre el crimen: “¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado?”, expresó.

Por su parte, Feinmann también se expresó en términos críticos en sus intervenciones radiales y televisivas. “Van a aprovechar a full el cadáver de la nena”, afirmó el periodista al referirse a la movilización. En la misma línea, sostuvo: “Muchos de los que van a levantar la voz en contra de la violencia de género son los mismos que votaron en contra de medidas más duras contra violadores”.

Además, Feinmann apuntó contra dirigentes políticos vinculados a esos debates legislativos: “Después los ves marchando con él ‘Ni una menos’, pero cuando hubo que votar, votaron en contra”, señaló. Y agregó: “Es exactamente lo mismo de siempre”.

CS/fl