Juegos de escape, tirolesa o paintball: qué eligen los "antiplaya" para sus vacaciones

Juan Jose Cutuli

“Mis hijos no conciben otra forma de vacaciones que no sea en la playa, pero yo detesto el ritual del calor, la arena y estar confinada al mismo lugar todo el día”, cuenta Roxana Gil, quien va a Pinamar a veranear hace 10 años con su familia. Si el descanso se elige, en grupo, en pareja o en familia, para pasar en un destino de mar, ¿qué sucede con aquellos para quienes la idea de relax no está asociada a la arena, las sombrillas y el protector solar?

En diferentes localidades de la costa atlántica, hay cada vez más opciones para los “antiplaya”, que van desde un parque temático de aventuras en Pinamar hasta viñedos de mar en Chapadmalal, cerca de Mar del Plata.

Sobre la ruta 11, Pinamar Park tiene “actividades para todas las edades. Y arrancamos a las 15 todos los días, porque sabemos que hay gente que prefiere venir acá que ir a la playa” cuenta Susana Alba Harrington, su propietaria. Con entrada gratuita, se puede hacer tirolesa para “volar en un paseo entre los árboles”, dice. Para compartir en familia, hay paintball y pistas de karting, y una Casa del Terror a la que pueden acceder chicos a partir de los 6 años acompañados por sus padres. Los precios oscilan entre los $ 500 y $ 800 por actividad.

Otra propuesta para los que buscan poner a prueba el intelecto es el Escape Room, que funciona en el predio de la ex disco Ku-El Alma. Hay salas temáticas en la que los participantes tienen un máximo de 60 minutos para escapar de ellas. En esa cuenta regresiva los asistentes ponen en marcha la lógica, la creatividad, la destreza mental, la comunicación y principalmente el trabajo en equipo. Los precios son $ 650 por persona para equipos de dos participantes, $ 600 para equipos de 3 y $ 500 para equipos de cuatro a ocho participantes.

En medio del bosque, los foodies también tienen un lugar propio en Pinamar Norte. Go! es un espacio que funciona desde las 17 hasta las 2 todos los días, con foodtrucks, patio cervecero, cine al aire libre, talleres, clases de yoga, muestras de arte y talleres para emprendedores.

Mar del Plata no se queda atrás en la carrera por seducir a los “antiplaya”. Desde febrero habrá opciones de after beach con cócteles exclusivos y el Grupo Planeta lleva, gratis, a sus escritores best-séller para charlas abiertas, cuentan desde el hotel.

Los atardeceres de verano pueden disfrutarse en un ambiente relajado en los viñedos de Trapiche Chapadmalal. Con la vista a la puesta del sol, tras los viñedos plantados a pocos kilómetros del mar, La bodega ofrece a quienes la visiten una exquisita variedad de productos de campo y pescados frescos, en combinación con sus vinos. Los fanáticos del vino también pueden hacer tours en bici.