La batalla por el marfil vuelve al centro del debate en la Cumbre CITES

La protección de los tiburones, la regulación del comercio de anguilas y la tensión global por las reservas de marfil y cuernos de rinoceronte encabezan la agenda de la gran Conferencia de las Partes (COP) de la Convención CITES, que comenzó este lunes en Uzbekistán. El encuentro reúne a delegados de más de 180 países y expertos en conservación hasta el 5 de diciembre en la histórica ciudad de Samarcanda.

CITES —el principal marco internacional para controlar el comercio de especies silvestres desde 1973— regula hoy a unas 36.000 especies de fauna y flora mediante distintos niveles de protección. El organismo clasifica a los animales y plantas en tres apéndices según su nivel de amenaza: el Apéndice I prohíbe casi totalmente el comercio de las especies en mayor riesgo, mientras que el Apéndice II exige permisos y controles estrictos antes de autorizar exportaciones.

Tiburones, anguilas y jirafas: las propuestas en disputa

Uno de los debates más sensibles de esta edición apunta a reforzar la protección de siete especies de tiburones, entre ellas el tiburón oceánico de puntas blancas, catalogado en peligro crítico y candidato a subir al Apéndice I, lo que implicaría su prohibición total de comercio. La presión pesquera y la demanda internacional de aletas lo mantienen en un declive acelerado.

La agenda también incluye un pedido para relajar las restricciones sobre el comercio de jirafas, así como propuestas para limitar aún más la venta de cuernos de rinoceronte y marfil de elefante. En África y Asia, donde estas especies enfrentan una caza furtiva persistente, la discusión vuelve a abrir tensiones entre gobiernos, conservacionistas y comunidades locales.

Otra cuestión altamente controvertida es la protección de las anguilas, un producto de alto valor en gastronomías de Asia. La anguila europea (Anguilla anguilla) ya está en el Apéndice II desde 2009, pero varios países buscan sumar nuevas especies a la lista. Japón se opone con fuerza al considerar que afectaría su industria alimentaria, que consume grandes volúmenes de estos peces.

Uno de los puntos más conflictivos será nuevamente la posibilidad de que los gobiernos vendan sus propias reservas de marfil de elefante y cuernos de rinoceronte. Namibia y otros países africanos reclaman autorización para comercializar estos stockpiles con el argumento de que necesitan financiar programas de conservación y evitar la desaparición de los rinocerontes en sus territorios.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan que reabrir el mercado —aunque sea legal y regulado— podría alimentar el tráfico ilegal, especialmente hacia Asia. “Apenas se habilita un canal legal, aparece la vía para blanquear marfil ilícito en mercados donde ya generó enormes problemas”, advirtió Matt Collis, director de políticas del Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

Una propuesta similar ya había sido rechazada en 2022, pero los países productores de marfil insisten en que las restricciones actuales son económicamente insostenibles.

El megazoológico de India también será discutido

Fuera de las cuestiones pesqueras y del marfil, la COP de Samarcanda también abordará la situación del megazoológico indio de Vantara, un complejo que alberga decenas de miles de animales y que fue señalado en un informe reciente de CITES por presuntas irregularidades en la importación de fauna. India niega categóricamente las acusaciones y busca defender la legalidad del proyecto.

Con presiones económicas, intereses regionales y urgencias ambientales en conflicto, la COP de CITES se convierte nuevamente en un escenario clave para definir el futuro de especies al borde del colapso. Las decisiones de Samarcanda podrían cambiar el rumbo del comercio internacional de vida silvestre y marcar el tono de la política conservacionista durante los próximos años.