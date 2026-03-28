La Ciudad creará el Distrito IA en pleno Microcentro porteño

En el marco del proyecto de consolidación de Buenos Aires como capital regional de la innovación y el desarrollo tecnológico, el gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo crear un nuevo distrito en el ámbito capitalino. En este caso se trata del futuro Distrito de Inteligencia Artificial que se prevé instalar en pleno Microcentro.

La iniciativa impulsa un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para liderar la revolución digital y atraer inversiones estratégicas que potencien la competitividad de Buenos Aires en la economía del futuro.

Tal como ocurre en las demás circunscripciones porteñas, el futuro Distrito IA establece un régimen de promoción económica para fomentar la radicación de empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas con la IA, la ciencia de datos, automatización, procesamiento de lenguaje natural y robótica, entre otras. En este sentido, las compañías que se establezcan en el polígono delimitado por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe tendrán incentivos fiscales, financieros y facilidades regulatorias para desarrollarse y crecer.

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En este sentido, para atraer inversión privada y fomentar el desarrollo de empresas en el nuevo distrito, la Ciudad ofrece un paquete integral de beneficios como exenciones impositivas (IIBB, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y derechos de obra), apoyo financiero con tasas especiales al 8,5% para quienes compren a través del Banco Ciudad y la creación de un “sandbox regulatorio” (entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático) para el testeo de nuevas tecnologías.

La idea del futuro enclave digital está pensada para la instalación de compañías vinculadas al desarrollo, investigación, implementación especializada y comercialización de tecnologías de la IA. También podrán incorporarse universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y desarrollo y organismos científico-tecnológicos, en un contexto en el que el 60% de los argentinos utiliza herramientas de IA en su vida personal y el 70%, en tanto, destaca sus beneficios, aunque menos del 20% de las empresas capacita a sus empleados en IA.

“Vamos a consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.