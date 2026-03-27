QUINIELA de hoy Viernes 27 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 27 de marzo

• A la cabeza: 7526. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 7526

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2. 9132

3. 3053

4. 8126

5. 1864

6. 2811

7. 0807

8. 4340

9. 6080

10. 5955

11. 4612

12. 3871

13. 4344

14. 9781

15. 4842

16. 2734

17. 9111

18. 3886

19. 8638

20. 0619

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 27 de marzo

• A la cabeza: 8412. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8412

2. 9702

3. 9086

4. 5250

5. 6152

6. 4307

7. 5043

8. 1029

9. 9947

10. 9082

11. 4685

12. 7340

13. 0435

14. 7529

15. 5483

16. 9147

17. 4247

18. 7217

19. 4277

20. 6971

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 27 de marzo

• A la cabeza: 3065 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 3065

2. 5933

3. 2164

4. 0238

5. 6356

6. 5561

7. 1777

8. 4771

9. 6484

10. 7797

11. 5959

12. 4859

13. 5100

14. 9846

15. 2181

16. 8349

17. 2533

18. 1180

19. 6261

20. 9762

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 27 de marzo

• A la cabeza: 9158 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9158

2. 1302

3. 9333

4. 0340

5. 5890

6. 6407

7. 4311

8. 4506

9. 3946

10. 9784

11. 5599

12. 4585

13. 9843

14. 7067

15. 4297

16. 3256

17. 4753

18. 8768

19. 1638

20. 5181

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de marzo

• A la cabeza: 5605 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5605

2. 2176

3. 1769

4. 9760

5. 7070

6. 6519

7. 2306

8. 3347

9. 6689

10. 2087

11. 0778

12. 2259

13. 2624

14. 3247

15. 5841

16. 4582

17. 4274

18. 2321

19. 5736

20. 9260

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de marzo

• A la cabeza: 2408 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2408

2. 3508

3. 9750

4. 0862

5. 2551

6. 5556

7. 1448

8. 3081

9. 7232

10. 1834

11. 8553

12. 4470

13. 0806

14. 4378

15. 8941

16. 3466

17. 6562

18. 5892

19. 4040

20. 1189

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de marzo

• A la cabeza: 2592 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 2592

2. 0080

3. 2639

4. 2613

5. 4941

6. 6935

7. 5227

8. 7133

9. 6456

10. 3728

11. 8941

12. 5610

13. 3352

14. 7864

15. 8388

16. 7377

17. 7799

18. 7508

19. 2677

20. 6886

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de marzo

• A la cabeza: 0851 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0851

2. 9571

3. 7401

4. 1337

5. 9465

6. 9385

7. 8269

8. 0676

9. 7944

10. 9040

11. 7460

12. 4852

13. 6300

14. 8989

15. 8794

16. 0774

17. 8926

18. 3946

19. 7363

20. 9529

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de marzo

• A la cabeza: 9788 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9788

2. 2140

3. 4825

4. 9119

5. 5864

6. 9304

7. 8881

8. 5936

9. 8161

10. 7170

11. 0034

12. 2855

13. 1082

14. 9504

15. 4565

16. 1585

17. 7704

18. 1341

19. 9930

20. 1388

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de marzo

• A la cabeza: 8988 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8988

2. 0767

3. 9297

4. 2470

5. 2577

6. 4134

7. 3747

8. 7746

9. 7464

10. 9130

11. 5245

12. 4222

13. 3189

14. 9689

15. 3435

16. 0826

17. 4697

18. 0992

19. 9942

20. 4499

Resultados de la Quiniela del 27 de marzo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 9707.

Resultados Santa Fe Nocturna: 6440.

Resultados Entre Ríos Nocturna: 3565.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.