QUINIELA de hoy Viernes 27 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 27 de marzo
• A la cabeza: 7526. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 7526
2. 9132
3. 3053
4. 8126
5. 1864
6. 2811
7. 0807
8. 4340
9. 6080
10. 5955
11. 4612
12. 3871
13. 4344
14. 9781
15. 4842
16. 2734
17. 9111
18. 3886
19. 8638
20. 0619
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 27 de marzo
• A la cabeza: 8412. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8412
2. 9702
3. 9086
4. 5250
5. 6152
6. 4307
7. 5043
8. 1029
9. 9947
10. 9082
11. 4685
12. 7340
13. 0435
14. 7529
15. 5483
16. 9147
17. 4247
18. 7217
19. 4277
20. 6971
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 27 de marzo
• A la cabeza: 3065 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 3065
2. 5933
3. 2164
4. 0238
5. 6356
6. 5561
7. 1777
8. 4771
9. 6484
10. 7797
11. 5959
12. 4859
13. 5100
14. 9846
15. 2181
16. 8349
17. 2533
18. 1180
19. 6261
20. 9762
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 27 de marzo
• A la cabeza: 9158 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9158
2. 1302
3. 9333
4. 0340
5. 5890
6. 6407
7. 4311
8. 4506
9. 3946
10. 9784
11. 5599
12. 4585
13. 9843
14. 7067
15. 4297
16. 3256
17. 4753
18. 8768
19. 1638
20. 5181
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de marzo
• A la cabeza: 5605 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5605
2. 2176
3. 1769
4. 9760
5. 7070
6. 6519
7. 2306
8. 3347
9. 6689
10. 2087
11. 0778
12. 2259
13. 2624
14. 3247
15. 5841
16. 4582
17. 4274
18. 2321
19. 5736
20. 9260
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de marzo
• A la cabeza: 2408 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2408
2. 3508
3. 9750
4. 0862
5. 2551
6. 5556
7. 1448
8. 3081
9. 7232
10. 1834
11. 8553
12. 4470
13. 0806
14. 4378
15. 8941
16. 3466
17. 6562
18. 5892
19. 4040
20. 1189
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de marzo
• A la cabeza: 2592 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 2592
2. 0080
3. 2639
4. 2613
5. 4941
6. 6935
7. 5227
8. 7133
9. 6456
10. 3728
11. 8941
12. 5610
13. 3352
14. 7864
15. 8388
16. 7377
17. 7799
18. 7508
19. 2677
20. 6886
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de marzo
• A la cabeza: 0851 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0851
2. 9571
3. 7401
4. 1337
5. 9465
6. 9385
7. 8269
8. 0676
9. 7944
10. 9040
11. 7460
12. 4852
13. 6300
14. 8989
15. 8794
16. 0774
17. 8926
18. 3946
19. 7363
20. 9529
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de marzo
• A la cabeza: 9788 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9788
2. 2140
3. 4825
4. 9119
5. 5864
6. 9304
7. 8881
8. 5936
9. 8161
10. 7170
11. 0034
12. 2855
13. 1082
14. 9504
15. 4565
16. 1585
17. 7704
18. 1341
19. 9930
20. 1388
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de marzo
• A la cabeza: 8988 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8988
2. 0767
3. 9297
4. 2470
5. 2577
6. 4134
7. 3747
8. 7746
9. 7464
10. 9130
11. 5245
12. 4222
13. 3189
14. 9689
15. 3435
16. 0826
17. 4697
18. 0992
19. 9942
20. 4499
Resultados de la Quiniela del 27 de marzo por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 9707.
Resultados Santa Fe Nocturna: 6440.
Resultados Entre Ríos Nocturna: 3565.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.