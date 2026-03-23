Quiniela de hoy lunes 23 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 23 de marzo
A la cabeza: 9409 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5195
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2855
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1195
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6428
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1762
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6759
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7634
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5997
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7531
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4181
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6875
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9152
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9811
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4172
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3704
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6586
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0004
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9508
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2005
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 23 de marzo
A la cabeza: 0203 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0203
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5732
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1618
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2382
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2399
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4768
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2408
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1475
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2577
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7000
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2686
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7949
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3273
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3527
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9214
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3060
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8763
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9641
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6314
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2167
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 23 de marzo
A la cabeza: 3579 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3579
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5600
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2969
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3362
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7709
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4880
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9367
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7954
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0783
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1541
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3175
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8251
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4186
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2481
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8778
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7192
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9070
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7838
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0588
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8393
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 23 de marzo
A la cabeza: 0086 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0086
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4504
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4330
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0541
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5957
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6112
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3072
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4843
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5869
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2645
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3389
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3591
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9170
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1474
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6428
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8159
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9779
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2095
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0368
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7476
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 23 de marzo
A la cabeza: 4506 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4506
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3704
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7108
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7780
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5740
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1042
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6750
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8408
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4782
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7957
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8783
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1293
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6745
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3672
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2673
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2384
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9306
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6608
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3176
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8415
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 23 de marzo
A la cabeza: 7996 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7996
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6961
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3843
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3658
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0004
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1658
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6706
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7919
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1294
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8739
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1958
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6050
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3206
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4747
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3546
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6981
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2501
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1599
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4458
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0817
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 23 de marzo
A la cabeza: 3680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3680
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0055
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0212
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6463
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7091
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9363
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7837
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3574
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7762
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5214
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6902
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0033
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7806
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4554
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1640
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5187
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5565
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1464
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8489
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7326
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 23 de marzo
A la cabeza: 1053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1053
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6368
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2788
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8056
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1284
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4172
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6088
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2154
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7731
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3062
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0810
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6418
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3704
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9934
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8016
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7192
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2351
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5251
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6571
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9496
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 23 de marzo
A la cabeza: 5767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5767
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5440
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2489
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8929
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7384
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0638
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3280
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2004
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0768
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6981
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0930
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1827
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1801
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1450
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1211
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9210
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2413
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2544
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3770
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4104
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 23 de marzo
A la cabeza: 6279 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6279
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5092
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3968
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6608
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9452
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4731
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2441
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3844
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6000
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7338
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0368
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8089
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1007
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0210
Resultados de la Quiniela del 23 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 1868 La Primera: 7478 Matutina: 1515 Vespertina: 4088 Nocturna: 3732
Resultados Santa Fe La Previa: 3048 La Primera: 7698 Matutina: 7384 Vespertina: 1850 Nocturna: 0518
Resultados Entre Ríos La Previa: 3286 La Primera: 7812 Matutina: 2132 Vespertina: 9121 Nocturna: 4040
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.