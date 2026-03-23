martes 24 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 23 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 23 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 9409 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9409

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  2. 5195

  3. 2855

  4. 1195

  5. 6428

  6. 1762

  7. 6759

  8. 7634

  9. 5997

  10. 7531

  11. 4181

  12. 6875

  13. 9152

  14. 9811

  15. 4172

  16. 3704

  17. 6586

  18. 0004

  19. 9508

  20. 2005

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 0203 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0203

  2. 5732

  3. 1618

  4. 2382

  5. 2399

  6. 4768

  7. 2408

  8. 1475

  9. 2577

  10. 7000

  11. 2686

  12. 7949

  13. 3273

  14. 3527

  15. 9214

  16. 3060

  17. 8763

  18. 9641

  19. 6314

  20. 2167

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 3579 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3579

  2. 5600

  3. 2969

  4. 3362

  5. 7709

  6. 4880

  7. 9367

  8. 7954

  9. 0783

  10. 1541

  11. 3175

  12. 8251

  13. 4186

  14. 2481

  15. 8778

  16. 7192

  17. 9070

  18. 7838

  19. 0588

  20. 8393

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 0086 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0086

  2. 4504

  3. 4330

  4. 0541

  5. 5957

  6. 6112

  7. 3072

  8. 4843

  9. 5869

  10. 2645

  11. 3389

  12. 3591

  13. 9170

  14. 1474

  15. 6428

  16. 8159

  17. 9779

  18. 2095

  19. 0368

  20. 7476

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 4506 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4506

  2. 3704

  3. 7108

  4. 7780

  5. 5740

  6. 1042

  7. 6750

  8. 8408

  9. 4782

  10. 7957

  11. 8783

  12. 1293

  13. 6745

  14. 3672

  15. 2673

  16. 2384

  17. 9306

  18. 6608

  19. 3176

  20. 8415

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 7996 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7996

  2. 6961

  3. 3843

  4. 3658

  5. 0004

  6. 1658

  7. 6706

  8. 7919

  9. 1294

  10. 8739

  11. 1958

  12. 6050

  13. 3206

  14. 4747

  15. 3546

  16. 6981

  17. 2501

  18. 1599

  19. 4458

  20. 0817

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 3680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3680

  2. 0055

  3. 0212

  4. 6463

  5. 7091

  6. 9363

  7. 7837

  8. 3574

  9. 7762

  10. 5214

  11. 6902

  12. 0033

  13. 7806

  14. 4554

  15. 1640

  16. 5187

  17. 5565

  18. 1464

  19. 8489

  20. 7326

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 1053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1053

  2. 6368

  3. 2788

  4. 8056

  5. 1284

  6. 4172

  7. 6088

  8. 2154

  9. 7731

  10. 3062

  11. 0810

  12. 6418

  13. 3704

  14. 9934

  15. 8016

  16. 7192

  17. 2351

  18. 5251

  19. 6571

  20. 9496

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 5767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5767

  2. 5440

  3. 2489

  4. 8929

  5. 7384

  6. 0638

  7. 3280

  8. 2004

  9. 0768

  10. 6981

  11. 0930

  12. 1827

  13. 1801

  14. 1450

  15. 1211

  16. 9210

  17. 2413

  18. 2544

  19. 3770

  20. 4104

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 6279 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6279

  2. 5092

  3. 3968

  4. 6608

  5. 9452

  6. 4731

  7. 2441

  8. 3844

  9. 6000

  10. 7338

  11. 0368

  12. 8089

  13. 6701

  14. 1957

  15. 1007

  16. 5495

  17. 9594

  18. 0725

  19. 8431

  20. 0210

Resultados de la Quiniela del 23 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1868 La Primera: 7478 Matutina: 1515 Vespertina: 4088 Nocturna: 3732

Resultados Santa Fe La Previa: 3048 La Primera: 7698 Matutina: 7384 Vespertina: 1850 Nocturna: 0518

Resultados Entre Ríos La Previa: 3286 La Primera: 7812 Matutina: 2132 Vespertina: 9121 Nocturna: 4040

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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