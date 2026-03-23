Quiniela de hoy lunes 23 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 9409 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9409 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 5195 2855 1195 6428 1762 6759 7634 5997 7531 4181 6875 9152 9811 4172 3704 6586 0004 9508 2005

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 0203 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0203 5732 1618 2382 2399 4768 2408 1475 2577 7000 2686 7949 3273 3527 9214 3060 8763 9641 6314 2167

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 3579 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3579 5600 2969 3362 7709 4880 9367 7954 0783 1541 3175 8251 4186 2481 8778 7192 9070 7838 0588 8393

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 0086 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0086 4504 4330 0541 5957 6112 3072 4843 5869 2645 3389 3591 9170 1474 6428 8159 9779 2095 0368 7476

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 4506 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4506 3704 7108 7780 5740 1042 6750 8408 4782 7957 8783 1293 6745 3672 2673 2384 9306 6608 3176 8415

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 7996 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7996 6961 3843 3658 0004 1658 6706 7919 1294 8739 1958 6050 3206 4747 3546 6981 2501 1599 4458 0817

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 3680 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3680 0055 0212 6463 7091 9363 7837 3574 7762 5214 6902 0033 7806 4554 1640 5187 5565 1464 8489 7326

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 1053 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1053 6368 2788 8056 1284 4172 6088 2154 7731 3062 0810 6418 3704 9934 8016 7192 2351 5251 6571 9496

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 23 de marzo

A la cabeza: 5767 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5767 5440 2489 8929 7384 0638 3280 2004 0768 6981 0930 1827 1801 1450 1211 9210 2413 2544 3770 4104

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 23 de marzo

A la cabeza: 6279 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6279 5092 3968 6608 9452 4731 2441 3844 6000 7338 0368 8089 6701 1957 1007 5495 9594 0725 8431 0210

Resultados de la Quiniela del 23 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1868 La Primera: 7478 Matutina: 1515 Vespertina: 4088 Nocturna: 3732

Resultados Santa Fe La Previa: 3048 La Primera: 7698 Matutina: 7384 Vespertina: 1850 Nocturna: 0518

Resultados Entre Ríos La Previa: 3286 La Primera: 7812 Matutina: 2132 Vespertina: 9121 Nocturna: 4040

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.