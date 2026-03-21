QUINIELA de hoy Sábado 21 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 4101

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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4101 2. 8189 3. 4564 4. 3072 5. 2336 6. 1052 7. 9807 8. 8658 9. 4492 10. 9994 11. 5049 12. 6447 13. 6610 14. 2061 15. 8086 16. 1878 17. 3451 18. 0423 19. 9569 20. 1870

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 4049

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4049 2. 2024 3. 2941 4. 5535 5. 3037 6. 3729 7. 7750 8. 1515 9. 0881 10. 4546 11. 4313 12. 1553 13. 5368 14. 7548 15. 5959 16. 8973 17. 7995 18. 6310 19. 3673 20. 6023

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 4733

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4733 5851 1734 7521 5980 4670 6828 5074 9905 9364 3936 5506 0230 8814 6319 0845 8268 8734 9209 9477

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 6959

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6959 2678 4234 8428 8771 4594 0086 7387 0975 0373 9935 4982 9036 9944 1316 3170 1899 9081 7990 3247

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 6360

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6360 2. 3055 3. 8673 4. 7123 5. 6833 6. 4116 7. 3297 8. 9191 9. 0974 10. 1335 11. 0221 12. 8775 13. 3994 14. 4028 15. 6231 16. 5353 17. 4148 18. 2031 19. 6732 20. 4236

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 2427

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2427 2. 8287 3. 2009 4. 9882 5. 4242 6. 3402 7. 0192 8. 7866 9. 2801 10. 8177 11. 7764 12. 2074 13. 0836 14. 0620 15. 0714 16. 7073 17. 5191 18. 8111 19. 3431 20. 5855

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 9834

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9834 2. 3438 3. 3573 4. 7995 5. 4595 6. 4748 7. 6036 8. 1700 9. 1658 10. 8229 11. 7796 12. 7878 13. 8704 14. 9618 15. 6981 16. 9831 17. 9683 18. 3443 19. 2905 20. 3283

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 8290

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8290 2. 5816 3. 2048 4. 2074 5. 6707 6. 5693 7. 0197 8. 3555 9. 4627 10. 6597 11. 0055 12. 4978 13. 1754 14. 2917 15. 7598 16. 5056 17. 1770 18. 1900 19. 6419 20. 4679

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 8829

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8829 2. 5686 3. 3197 4. 4246 5. 3272 6. 7722 7. 6636 8. 2251 9. 5630 10. 2687 11. 5281 12. 6132 13. 9345 14. 9694 15. 6959 16. 2783 17. 7846 18. 8285 19. 7877 20. 9034

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 8105

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8105 2. 9371 3. 4681 4. 7615 5. 6027 6. 7807 7. 3399 8. 8276 9. 4856 10. 4037 11. 3427 12. 7168 13. 2783 14. 9790 15. 7894 16. 3584 17. 4180 18. 5865 19. 6574 20. 6215

Resultados de la Quiniela del 21 de marzo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5782.

Resultados Santa Fe Nocturna: 1185.

Resultados Entre Ríos Nocturna: 4010.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.