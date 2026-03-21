QUINIELA de hoy Sábado 21 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 21 de marzo
• A la cabeza: 4101
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4101
2. 8189
3. 4564
4. 3072
5. 2336
6. 1052
7. 9807
8. 8658
9. 4492
10. 9994
11. 5049
12. 6447
13. 6610
14. 2061
15. 8086
16. 1878
17. 3451
18. 0423
19. 9569
20. 1870
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 21 de marzo
• A la cabeza: 4049
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4049
2. 2024
3. 2941
4. 5535
5. 3037
6. 3729
7. 7750
8. 1515
9. 0881
10. 4546
11. 4313
12. 1553
13. 5368
14. 7548
15. 5959
16. 8973
17. 7995
18. 6310
19. 3673
20. 6023
Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 21 de marzo
• A la cabeza: 4733
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4733
- 5851
- 1734
- 7521
- 5980
- 4670
- 6828
- 5074
- 9905
- 9364
- 3936
- 5506
- 0230
- 8814
- 6319
- 0845
- 8268
- 8734
- 9209
- 9477
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 21 de marzo
• A la cabeza: 6959
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6959
- 2678
- 4234
- 8428
- 8771
- 4594
- 0086
- 7387
- 0975
- 0373
- 9935
- 4982
- 9036
- 9944
- 1316
- 3170
- 1899
- 9081
- 7990
- 3247
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 21 de marzo
• A la cabeza: 6360
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6360
2. 3055
3. 8673
4. 7123
5. 6833
6. 4116
7. 3297
8. 9191
9. 0974
10. 1335
11. 0221
12. 8775
13. 3994
14. 4028
15. 6231
16. 5353
17. 4148
18. 2031
19. 6732
20. 4236
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 21 de marzo
• A la cabeza: 2427
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2427
2. 8287
3. 2009
4. 9882
5. 4242
6. 3402
7. 0192
8. 7866
9. 2801
10. 8177
11. 7764
12. 2074
13. 0836
14. 0620
15. 0714
16. 7073
17. 5191
18. 8111
19. 3431
20. 5855
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 21 de marzo
• A la cabeza: 9834
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9834
2. 3438
3. 3573
4. 7995
5. 4595
6. 4748
7. 6036
8. 1700
9. 1658
10. 8229
11. 7796
12. 7878
13. 8704
14. 9618
15. 6981
16. 9831
17. 9683
18. 3443
19. 2905
20. 3283
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 21 de marzo
• A la cabeza: 8290
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8290
2. 5816
3. 2048
4. 2074
5. 6707
6. 5693
7. 0197
8. 3555
9. 4627
10. 6597
11. 0055
12. 4978
13. 1754
14. 2917
15. 7598
16. 5056
17. 1770
18. 1900
19. 6419
20. 4679
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 21 de marzo
• A la cabeza: 8829
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8829
2. 5686
3. 3197
4. 4246
5. 3272
6. 7722
7. 6636
8. 2251
9. 5630
10. 2687
11. 5281
12. 6132
13. 9345
14. 9694
15. 6959
16. 2783
17. 7846
18. 8285
19. 7877
20. 9034
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 21 de marzo
• A la cabeza: 8105
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8105
2. 9371
3. 4681
4. 7615
5. 6027
6. 7807
7. 3399
8. 8276
9. 4856
10. 4037
11. 3427
12. 7168
13. 2783
14. 9790
15. 7894
16. 3584
17. 4180
18. 5865
19. 657420. 6215
Resultados de la Quiniela del 21 de marzo por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 5782.
Resultados Santa Fe Nocturna: 1185.
Resultados Entre Ríos Nocturna: 4010.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.