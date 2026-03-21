sábado 21 de marzo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 21 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 21 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 4101

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 4101

    2. 8189

    3. 4564

    4. 3072

    5. 2336

    6. 1052

    7. 9807

    8. 8658

    9. 4492

    10. 9994

    11. 5049

    12. 6447

    13. 6610

    14. 2061

    15. 8086

    16. 1878

    17. 3451

    18. 0423

    19. 9569

    20. 1870

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 4049

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4049

    2. 2024

    3. 2941

    4. 5535

    5. 3037

    6. 3729

    7. 7750

    8. 1515

    9. 0881

    10. 4546

    11. 4313

    12. 1553

    13. 5368

    14. 7548

    15. 5959

    16. 8973

    17. 7995

    18. 6310

    19. 3673

    20. 6023

Resultados Quiniela LA PRIMERA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 4733

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4733
  2. 5851
  3. 1734
  4. 7521
  5. 5980
  6. 4670
  7. 6828
  8. 5074
  9. 9905
  10. 9364
  11. 3936
  12. 5506
  13. 0230
  14. 8814
  15. 6319
  16. 0845
  17. 8268
  18. 8734
  19. 9209
  20. 9477

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 6959

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6959
  2. 2678
  3. 4234
  4. 8428
  5. 8771
  6. 4594
  7. 0086
  8. 7387
  9. 0975
  10. 0373
  11. 9935
  12. 4982
  13. 9036
  14. 9944
  15. 1316
  16. 3170
  17. 1899
  18. 9081
  19. 7990
  20. 3247

Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 6360

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6360

    2. 3055

    3. 8673

    4. 7123

    5. 6833

    6. 4116

    7. 3297

    8. 9191

    9. 0974

    10. 1335

    11. 0221

    12. 8775

    13. 3994

    14. 4028

    15. 6231

    16. 5353

    17. 4148

    18. 2031

    19. 6732

    20. 4236

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 2427

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2427

    2. 8287

    3. 2009

    4. 9882

    5. 4242

    6. 3402

    7. 0192

    8. 7866

    9. 2801

    10. 8177

    11. 7764

    12. 2074

    13. 0836

    14. 0620

    15. 0714

    16. 7073

    17. 5191

    18. 8111

    19. 3431

    20. 5855

Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 9834

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9834

    2. 3438

    3. 3573

    4. 7995

    5. 4595

    6. 4748

    7. 6036

    8. 1700

    9. 1658

    10. 8229

    11. 7796

    12. 7878

    13. 8704

    14. 9618

    15. 6981

    16. 9831

    17. 9683

    18. 3443

    19. 2905

    20. 3283

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 8290

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8290

    2. 5816

    3. 2048

    4. 2074

    5. 6707

    6. 5693

    7. 0197

    8. 3555

    9. 4627

    10. 6597

    11. 0055

    12. 4978

    13. 1754

    14. 2917

    15. 7598

    16. 5056

    17. 1770

    18. 1900

    19. 6419

    20. 4679

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 21 de marzo

• A la cabeza: 8829

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8829

    2. 5686

    3. 3197

    4. 4246

    5. 3272

    6. 7722

    7. 6636

    8. 2251

    9. 5630

    10. 2687

    11. 5281

    12. 6132

    13. 9345

    14. 9694

    15. 6959

    16. 2783

    17. 7846

    18. 8285

    19. 7877

    20. 9034

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 21 de marzo

• A la cabeza: 8105

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8105

    2. 9371

    3. 4681

    4. 7615

    5. 6027

    6. 7807

    7. 3399

    8. 8276

    9. 4856

    10. 4037

    11. 3427

    12. 7168

    13. 2783

    14. 9790

    15. 7894

    16. 3584

    17. 4180

    18. 5865

    19. 6574

    20. 6215

Resultados de la Quiniela del 21 de marzo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5782.

Resultados Santa Fe Nocturna: 1185.

Resultados Entre Ríos Nocturna: 4010.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.

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