La histórica mansión de Franco Macri en Barrio Parque vuelve al mercado por US$ 6 millones

La mansión que perteneció al empresario Franco Macri volvió a salir al mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Ubicada en Barrio Parque, en la calle Eduardo Costa al 3000, la propiedad —conocida como Casa Salvadori— se ofrece actualmente por US$ 6 millones, luego de varios años sin concretar una venta y sucesivas rebajas en su precio.

Se trata de una residencia emblemática con más de ocho décadas de historia, construida en la década del 40 y diseñada por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, uno de los principales exponentes del racionalismo en la Argentina. Su impronta se refleja en una arquitectura de líneas rectas, blancas y sobrias, con una organización funcional de los espacios que la distingue dentro de un entorno urbano más clásico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propiedad cuenta con 1.280 metros cuadrados cubiertos distribuidos en cuatro plantas. Dispone de siete dormitorios —incluida una suite principal con vestidores— y doce baños, lo que la ubica dentro del segmento más exclusivo del mercado inmobiliario porteño. Desde la vereda, su frente de 45 metros marca una presencia singular en una de las calles más codiciadas de Palermo Chico.

La Casa Salvadori posee, además, catalogación APH de Protección General, una condición patrimonial que limita las modificaciones estructurales y preserva su valor histórico y arquitectónico. Este factor, junto con su escala y características, la posiciona como una propiedad única, orientada a un grupo reducido de compradores de alto poder adquisitivo.

Salud pública en alerta: crecen los brotes y cae la cobertura de vacunación infantil en Argentina

El inmueble fue puesto a la venta por primera vez en 2019, el mismo año en que falleció Macri a los 88 años. En ese momento, su precio rondaba los US$ 9 millones. Ante la falta de operaciones concretas, en 2022 se ajustó a US$ 8 millones, luego descendió a US$ 5,5 millones y actualmente se ubica en US$ 6 millones, en un intento por reposicionarla dentro del mercado premium.

La ubicación también es un factor clave. Barrio Parque es una de las zonas más exclusivas de la ciudad, caracterizada por su baja densidad, calles arboladas y cercanía a embajadas y espacios culturales. En su entorno inmediato se encuentran sedes diplomáticas como las de Irán, Haití, Arabia Saudita, Indonesia y Polonia, además del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la avenida Figueroa Alcorta y el Paseo Alcorta.

La semana pasada el empresario tech estadounidense Peter Thiel, quien estuvo en visita de negocios en nuestro país y se reunió incluso con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, adquirió una propiedad de 1.600 metros cuadrados en el mismo barrio. Esa mansión ubicada sobre la calle Dardo Rocha la pagó 12 millones de dólares.

A lo largo de los años, el barrio fue residencia de figuras reconocidas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Fernando Burlando y Mariana Fabbiani. También vivió en la zona el expresidente Mauricio Macri, hijo del empresario. Además de su uso residencial, la casa fue escenario de actividades culturales. En 2022 albergó la muestra “Meet The Artist”.