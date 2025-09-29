La Justicia ratificó el derecho al aborto y la autorización de la venta de misoprostol en farmacias

La Justicia reafirmó el derecho al aborto legal y la comercialización del misoprostol. Así lo definió el juez Martín Cormick en una causa que buscaba impedir la autorización de la ANMAT para la venta del medicamento y el protocolo de interrupción legal del embarazo.

El fallo de primera instancia del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 fue dictado el pasado 19 de septiembre y rechazó los planteos de las organizaciones Portal de Belén y PRODECI, que buscaban limitar el acceso al derecho al aborto.

“El juez señaló que, con la sanción de la Ley 27.610 y su protocolo reglamentario —que no fueron cuestionados en la causa—, la demanda perdió vigencia. En otras palabras, hoy el aborto está garantizado por ley por decisión de la persona gestante hasta la semana 14 y, posteriormente, en casos de violación o riesgo para la salud o la vida”, remarcó Amnistía Internacional, que se presentó en la causa en defensa del derecho a abortar.

“Las demandantes no tenían razón al momento de interponer su demanda, pero la Justicia determinó que ahora ni siquiera tienen un caso. Oponerse a la venta de misoprostol en farmacias bajo el fundamento de que el aborto no es un derecho no tiene sustento jurídico y el Poder Judicial no puede pronunciarse sobre un reclamo que perdió vigencia”, agregó Amnistía Internacional en un comunicado.

Al mismo tiempo, el juez ratificó la vigencia del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, elaborado tras el fallo “F. A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que marcó un precedente jurisprudencial en la materia.

En la causa, que se inició en 2018, también se habían presentado a favor del derecho al aborto las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

El expediente en cuestión se encuentra caratulado bajo el nombre de “Asociación Civil Portal de Belén y otro contra Ministerio de Salud y Desarrollo Social y otros sobre amparo” (Expte. 93016/2018).

El derecho al aborto legal en Argentina

El domingo 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto, que fue establecido en esa fecha por la declaración de libertad de vientres en Brasil.

Desde 2020, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de gestación en Argentina, de acuerdo con la Ley 27.610.

Después de las 14 semanas, solo permite el acceso a la práctica si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro para la vida y la salud de la persona gestante. “Cuando nos referimos a la salud, lo hacemos de acuerdo a como la entiende la Organización Mundial de la Salud: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”, señala el CELS.

“Luego de la firma del consentimiento informado, el aborto debe garantizarse en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días. La Ley 27.610 incorpora la interrupción voluntaria del embarazo en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Además, establece el derecho a la atención postaborto”, agregó el CELS.

