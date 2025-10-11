“La Mujer del Camarote 10” es uno de los thrillers que llegó a Netflix este fin de semana, ideal para los amantes del suspenso, con tintes de terror psicológico, pero sin elementos sobrenaturales.

Dirigida por Simon Stone y protagonizada por Keira Knightley, la película logra atrapar a la audiencia desde el primer minuto. En esta nueva historia, el misterio y la búsqueda de la verdad son los ejes centrales de un relato que mantiene la tensión hasta el final.

De qué trata “La Mujer del Camarote 10” en Netflix

Según la sinopsis oficial, “La Mujer del Camarote 10” cuenta la historia de una periodista que, durante una asignación laboral a bordo de un yate de lujo, presencia cómo alguien es arrojado al mar en plena noche. Sin embargo, al realizar el conteo, no falta ningún pasajero ni miembro de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, la protagonista decide investigar por su cuenta, poniendo su vida en peligro.

Lo que parecía un viaje de descanso se transforma rápidamente en una pesadilla. La periodista intentará descifrar qué ocurrió realmente mientras enfrenta el escepticismo y la hostilidad del resto de los pasajeros. Su determinación la llevará a arriesgarlo todo con tal de descubrir la verdad.

El film está basado en el best seller homónimo de la escritora británica Ruth Ware, publicado en 2016. Con una duración de 92 minutos, esta adaptación promete convertirse en una de las ficciones más vistas del servicio de streaming durante el fin de semana.

De esta manera, Keira Knightley vuelve a brillar en la pantalla con un personaje fuerte, inteligente y valiente, consolidando su lugar entre las grandes protagonistas del género de suspenso. Sin dudas, es una película para sumar a la lista de Netflix y disfrutar durante el fin de semana.

Reparto completo de “La Mujer del Camarote 10”

Además de Keira Knightley, el elenco incluye a Guy Pearce, David Ajala, Kaya Scodelario, Lisa Loven Kongsli, Hannah Waddingham, Gitte Witt, Art Malik, Daniel Ings, David Morrissey, Christopher Rygh, Paul Kaye, Gugu Mbatha-Raw, John Macmillan, Pippa Bennett-Warner y Ayọ̀ Owóyẹmi-Peters.

