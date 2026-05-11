La ruta de las reliquias: dónde están hoy los restos de Fray Mamerto Esquiú

La historia de las reliquias de Fray Mamerto Esquiú atraviesa más de un siglo de traslados, homenajes, pérdidas y ceremonias religiosas. Luego del robo definitivo de su corazón incorrupto en 2008, la Iglesia Católica reorganizó el resguardo de los restos del fraile franciscano en distintos puntos estratégicos de Catamarca y Córdoba, provincias fundamentales en la vida del religioso beatificado en 2021.

Qué pasó con el corazón de Fray Mamerto Esquiú

Actualmente, las reliquias del llamado “orador de la Constitución” permanecen distribuidas en templos históricos que forman parte de una verdadera ruta espiritual y patrimonial vinculada a la figura de uno de los religiosos más importantes de la Argentina del siglo XIX.

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Dónde descansan los restos mortales de Fray Mamerto Esquiú

Los restos principales de Fray Mamerto Esquiú descansan en la Catedral de Córdoba, ciudad donde ejerció como obispo hasta su muerte en 1883. Según documentos históricos, el religioso murió el 10 de enero de ese año en la localidad de El Suncho, cuando regresaba enfermo hacia Córdoba después de una misión pastoral.

Tras su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a Córdoba en medio de una fuerte conmoción religiosa y política. Una autopsia realizada por orden de las autoridades permitió extraer algunos órganos y restos óseos debido a sospechas de un posible envenenamiento. Desde entonces, su cuerpo quedó sepultado en la Catedral cordobesa, donde todavía hoy puede visitarse su tumba.

Qué pasó con el corazón incorrupto de Esquiú

Durante décadas, el corazón incorrupto de Esquiú permaneció en el convento franciscano de San Francisco, en San Fernando del Valle de Catamarca. Allí era venerado como una de las reliquias religiosas más importantes del país.

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Sin embargo, la reliquia fue robada en dos oportunidades. El primer hurto ocurrió en 1990 y el corazón apareció días más tarde en el techo del convento. El segundo robo, en enero de 2008, terminó con la desaparición definitiva de la pieza religiosa. Aunque hubo un detenido que confesó haberla sustraído, el corazón jamás volvió a ser encontrado.

La pérdida generó un fuerte impacto en la comunidad católica de Catamarca y modificó la manera en que la Iglesia comenzó a custodiar el resto de las reliquias del beato.

Dónde están hoy las reliquias de Fray Mamerto Esquiú

De acuerdo con información oficial de la orden franciscana y de la causa de beatificación, las reliquias actuales de Esquiú se encuentran repartidas en tres lugares principales.

Convento de San Francisco de Catamarca

Uno de los sitios más importantes es el Convento Iglesia de San Francisco, ubicado en la capital catamarqueña. Allí permanecen reliquias vinculadas al fraile y parte de la memoria histórica relacionada con el desaparecido corazón incorrupto.

El templo integra además el denominado Complejo Cultural Esquiú, un espacio que reúne museo, biblioteca y salas de arte sacro dedicadas a preservar la historia franciscana en Catamarca.

Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle

Otra parte de las reliquias se encuentra en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, uno de los centros religiosos más importantes del norte argentino. Allí fueron entronizadas oficialmente una vértebra y una falange extraídas de los restos de Esquiú.

Las reliquias llegaron nuevamente a Catamarca en octubre de 2018, en una ceremonia multitudinaria que recorrió lugares emblemáticos de la vida del fraile, como Piedra Blanca —su pueblo natal— y El Suncho, donde murió.

La Iglesia consideró ese traslado como un momento histórico, especialmente porque ocurrió años después del robo del corazón incorrupto y en pleno avance de la causa de beatificación.

Catedral de Córdoba

La Catedral de Córdoba conserva el lugar central del circuito religioso de Esquiú. Allí permanece su sepultura y también algunas reliquias vinculadas a su vida episcopal.

Con una gran celebración en el pueblo donde nació, beatificaron en Catamarca a Fray Mamerto Esquiú

La nave derecha del templo, cercana a la sacristía, se convirtió en uno de los puntos más visitados por fieles y turistas religiosos interesados en conocer la historia del obispo franciscano.

La ruta turística y religiosa de Fray Mamerto Esquiú

Con el paso de los años, Catamarca desarrolló un circuito turístico y espiritual alrededor de la figura de Esquiú. El recorrido incluye su casa natal en San José de Piedra Blanca, la iglesia de San Francisco, la Catedral Basílica y otros lugares clave vinculados a su vida.

La propuesta creció especialmente después de la beatificación realizada en 2021, ceremonia que reunió a miles de personas en Catamarca y consolidó al religioso como una de las figuras más importantes del patrimonio católico argentino.

Por qué las reliquias de Esquiú siguen generando devoción

Para la Iglesia Católica, las reliquias representan un vínculo físico y espiritual con la vida de los santos y beatos. En el caso de Esquiú, además del valor religioso, existe un fuerte componente histórico y político debido a su rol durante la organización constitucional argentina del siglo XIX.

A más de 140 años de su muerte, la historia de sus restos continúa atravesada por el misterio, especialmente por la desaparición de su corazón incorrupto. Mientras la reliquia robada sigue sin aparecer, miles de fieles continúan visitando los templos donde hoy se conservan las partes restantes del cuerpo y los objetos vinculados al fraile catamarqueño.

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