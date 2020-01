por Claudio Corsalini

La creación de la primera universidad porteña para la formación docente, conocida como la UniCABA, fue una de las iniciativas más cuestionadas en la gestión de Soledad Acuña durante su primer mandato al frente del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad. Para varios de los actores que forman parte de la comunidad educativa su puesta en marcha suponía el cierre de los 29 institutos de formación docentes que funcionan en Buenos Aires.

Sin embargo, aprobada la ley en la Legislatura en 2018, la futura universidad fue tomando forma al punto que desde hace un mes cuenta con su primer rector: Mariano Palamidessi, Doctor en Educación por la Universidad de Rio Grande do Sul, y Licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, entre otros títulos. Hasta su nombramiento fue el director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente, es decir, fue quien llevó adelante las negociaciones con los directores de los profesorados y despejó todas las dudas al respecto.

Si bien su apertura está prevista para el próximo año, a partir del segundo semestre de este año comenzará con alguna actividad educativa.

Palamidessi recibió a PERFIL en su oficina del edificio de la cartera educativa, espacio donde la entidad funcionará los primeros años hasta que se construya su propio edificio en el Parque de la Innovación. “La universidad no viene a cerrar, reemplazar o competir con los institutos de formación docente, al contrario, va a cooperar con ellos ya que aún existen espacios para crear y resolver desafíos. Hay lugar para la innovación”, señaló el especialista en materia educativa.

“Esta institución va a retomar ítems que están en germen o queriendo germinar para crear una entidad nueva. Será pública, gratuita, autónoma, no masiva, pero sí innovadora y en un diálogo muy fuerte con las demandas de política pública y los desafíos que enfrenta la Ciudad y sus ciudadanos”, afirmó el ex Director de Evaluación Educativa del Uruguay hasta 2018, cuando decidió sumarse al nuevo proyecto educativo porteño. “Hacen falta más (Instituto) Balseiro, es decir, instituciones que se dedican a uno, dos o tres temas puntuales que, además de ser referencias regionales, lo hacen muy bien, pero que sin embargo, hay temas que no hacen. Creo que vamos en esa dirección”, graficó el también asesor de la Unesco.

Cómo será. Respecto a las características de la futura UniCABA, el rector aseguró que “será de las denominadas universidades anclas o territoriales. Son aquellas que apuntan a contribuir con el desarrollo de su lugar de influencia a partir de su asociación con entidades civiles, empresas privadas, y sindicatos. Si bien no cubren todas las áreas del conocimiento, eligen en cuáles hacer su contribución trabajando con los actores del sector”, explicó Palamidessi. “Son instituciones que nacen después de las tradicionales y vienen a darle un estatus universitario a formaciones que antes eran de nivel superior, pero no universitaria”, completó. Más adelante, Palamidessi afirmó: “Esta universidad formará profesionales imbricados con problemáticas urbanas, de ecología, de género, diversidad, creencias, y con el mundo de los datos, que atraviesa a todos los actores. Los profesionales no se formarán en casilleros estancos, sino que estarán en diálogo permanente con las problemáticas que los rodean. Será una universidad que tendrá una agenda para el siglo XXI”.

En relación con la presentación en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), Palamidessi aseguró que aún no se presentó oficialmente el proyecto. “Lo haremos entre fines de febrero y principios de marzo. Aún falta definir algunas cuestiones relacionadas con las áreas en las cuales piensa desarrollarse la institución y con la oferta inicial de la futura universidad. Estamos delineando los últimos borradores con el equipo de colaboradores con el que estamos trabajando”, señaló por último el flamante rector.